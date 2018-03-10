中研院生物所研究員蔡宜芳 獲頒台灣傑出女科學家

2018年03月10日 14:26 旺報 李侑珊

素有「女性諾貝爾獎」之稱的「台灣傑出女科學家獎」於10日舉行，中央研究院分子生物研究所特聘研究員蔡宜芳，研究植物硝酸鹽轉運蛋白，有助改善肥料的運用，不只成為綠色革命的推手，這項研究更取得台灣及美國專利，因此獲得今年最高榮譽傑出獎。

台灣唯一專為表揚台灣女科學家卓越貢獻的「台灣傑出女科學家獎」，始於2008年，由台灣萊雅、吳健雄學術基金會與婦聯會共同主辦，在今年邁入第11屆；而「台灣傑出女科學家獎」除頒發的「傑出獎」，另頒發兩名「新秀獎」，以獎勵優秀的年輕女性科學研究者，另還有1名「孟粹珠獎學金」，用於獎勵主修科學領域的女性博士班研究生。

而作為「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽的「傑出獎」由蔡宜芳獲得；蔡宜芳是國際知名的植物營養學家，從事細胞膜蛋白的功能研究，在硝酸鹽轉運蛋白研究領域貢獻卓著，有助舒緩氮肥對環境的危害，其成果發表於頂尖期刊，取得台灣及美國專利，更被寫入植物生理學的教科書，不僅創造台灣生物經濟產業契機，也提升台灣學術研究的國際能見度。

蔡宜芳在1990年取得美國卡奈基美倫大學生物研究所博士學位，1990年至1993年期間，於美國加州大學聖地牙哥分校生物系進行博士後研究，1994年返回台灣，任職於中央研究院分子生物學研究所，擔任助理研究員，2016年起，獲聘為該所特聘研究員。

(旺報)