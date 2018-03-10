薇閣小學國際日 邀早稻田教授開課教認識地震

台北市私立薇閣小學10日舉行歡樂國際日，與日本早稻田大學合作，進行「歡樂理科實驗教室」活動，薇閣的小學生們在課程中舉手搶答。（張鎧乙攝）

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台北市私立薇閣小學10日舉行歡樂國際日，與日本早稻田大學合作，進行「歡樂理科實驗教室」活動，由早稻田理工學術院老師們引導小學生，藉由瞭解地震的原因與共振現象，發掘耐震建築的秘密。（張鎧乙攝）
台北市私立薇閣小學10日舉行歡樂國際日，與日本早稻田大學合作，進行「歡樂理科實驗教室」活動，早稻田大學理工學術院統合事務技術中心所長井上文人（中）仔細觀察小學生們發揮創意，在振動台上搭起建築骨架。（張鎧乙攝）
台北市私立薇閣小學10日舉行歡樂國際日，與日本早稻田大學合作，進行「歡樂理科實驗教室」活動，藉由瞭解地震的原因與共振現象，發掘耐震建築的秘密。（張鎧乙攝）
台北市私立薇閣小學10日舉行歡樂國際日，與日本早稻田大學合作，進行「歡樂理科實驗教室」活動，由早稻田理工學術院老師們引導小學生，藉由瞭解地震的原因與共振現象，發掘耐震建築的秘密。（張鎧乙攝）

薇閣小學10日舉行的國際日活動中，邀請到日本早稻田大學理工學術院教授，開設「歡樂理科實驗教室」，帶領小學生做實驗，化身小小工程師，透過親手製作模擬地震儀器與建築骨架，認識耐震結構的科學原理。

薇閣小學在2017年12月與早稻田大學系屬的早稻田實業學校，簽訂交流協定，兩校便締結為姊妹校，而有鑑於台日兩國都是地震頻繁的國家，且台灣在1個月前發生花蓮大地震，釀成重大災情，造成統帥飯店、雲門翠堤大樓等建築物倒塌，校方認為必須引領學童了解地震，因此邀請日本早稻田大學理工學術院教授，在活動當日開設「歡樂理科實驗教室」，帶領小學生進行地震科學實驗。

薇閣小學校長紀紹仁說，舉辦實驗活動的目的，在於期望學童透過課程，建立起對地震的知識，萬一在災害來臨時，能保護自己與家人，而校方也計畫，將早稻田大學教授打造實驗課程，融入薇閣小學的自然課中，也打算將「歡樂理科實驗教室」每年舉辦一次，傳遞知識。

薇閣小學外語主任游玉芬則表示，「歡樂理科實驗教室」主要針對小學5年級學生開設，課程透過抽籤，吸引校內百名小5生上課，同時也有家長到場觀課；而學童在實驗所使用的搖擺振動台，以及搭建建築模型的器材，不只是一人一套，還是從日本進口，而現場還有多名早稻田大學的學生，曾是薇閣校友，返校擔任小老師，指導做實驗。

薇閣小學五年忠班學童楊宥熹指出，她最喜歡自然課，並且對科學很有興趣，而台灣地震多，每次發生地震時，都會注意相關新聞報導，學校也有提供學童防災卡，告知地震來臨的臨時避難處，「透過作實驗來認識地震，跟我過去學的方式不一樣，自己動手做，很有趣」。

薇閣小學五年仁班學童吳侑軒說，學校提供的模擬台還有建築材料，都可以帶回家，「我回去之後想要繼續研究、設計，然後多做實驗看看，想知道什麼樣類型的建築不容易倒」。

(旺報)

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