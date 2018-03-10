三八婦女節搶女房仲 警火速逮捕嫌犯

2018年03月10日 14:44 中時 胡健森

埋伏員警一擁而上，在宜蘭市區內將涉嫌強盜的邵姓嫌犯當場壓制逮捕。（胡健森翻攝）

設籍在宜蘭、有毒品、竊盜等前科的邵姓男子，涉嫌在38婦女節當天對1名落單的預售屋女房仲行搶，警方經調閱監視器畫面並加以分析後，鎖定嫌犯身份並展開圍捕行動，隨即在9日逮捕涉案的邵某，當場查扣作案刀械及安非他命等物品，全案依毒品危害防制條例及刑法強盜罪報請臺灣宜蘭地方法院檢察署偵辦。

警方表示，44歲的邵某發現一處工地的預售屋內經常只有1名女房仲留守，覺得有機可乘，於是先勘察附近環境並持續觀察一段時間，確定前往看屋的民眾零星，便在3月8日下午1點多假借看屋之名進入工地預售屋內，再對落單的女房仲行搶，得手7000多元後逃逸。

警方獲報後立即調閱周遭的監視器畫面，逐一過濾分析犯嫌的身分，辨識出轄內的慣犯邵姓男子涉有重嫌，立即動員對邵某可能出沒的地點展開圍捕，9日晚間8點多果然見到邵某在宜蘭市區復興路段現身，立即將其逮捕到案，當場查扣作案用的折疊刀、安非它命1包以及現金約2700多元等證物。

邵某對犯行坦承不諱，警方完成初步偵訊後將邵某移送宜蘭地檢署進一步偵辦，宜蘭警分局長陳宇桓也提醒單身女子無論是求職或工作時，如與陌生男子相約見面務必找親友陪同，以降低被害的可能性。

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(中時)