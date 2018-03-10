資深美魔女拍戲拍到險癱瘓 凍齡秘方是「這個」

涂善妮上節目。（中視提供）

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涂善妮上節目分享心路歷程。（中視提供）
涂善妮上節目。（中視提供）
涂善妮（右）與主持人哈遠儀。（中視提供）
太不科學啦! 凍齡+少女身材!《改變的起點》精彩預告

當年以花系列女主角受歡迎的凍齡女神涂善妮，日前為了宣傳中視八點檔《軍官情人》，接受《改變的起點》節目專訪，10年沒拍戲的涂善妮坦言，再次復出選擇詮釋嗆辣女作家一角，主要誘因竟是來自「虛榮心作祟」。

許多人都好奇，10年不拍片，復出就接下《軍官情人》裡「女皇」角色，到底是為什麼?涂善妮笑說：「40歲的美魔女，看起來應該是幾歲呢? 看起來應該更年輕30幾歲，對不對? 可是那時候我快50了，妳不會覺得很虛榮嗎？」如果不說，大家應該很難相信涂善妮已年過50，她說保持凍齡的秘訣就是一顆「年輕的心」，所以對挑戰「40歲美魔女」，自然是自信滿滿。

涂善妮對保養與健康特別重視，最主要原因來自一次拍戲中，左手險些癱瘓的健康警惕。10年接了40多部作品，當年因連續趕拍ON檔戲。涂善妮說「那次也是2、3天沒睡，然後武打戲又很耗體力，結果拍到一半，突然手上的刀子掉了下來，然後手也掉下來了，左手忽然間沒有知覺，整個麻掉了」。

當時她硬撐著完成這場戲，「後來就嚴重到休息一個月…各大醫院都做過檢查，榮總、三總、台大都檢查不出哪裡有毛病…後來找針炙醫生每天來針炙，每天身上扎一排針，治了一個月

，運氣好碰到一個好醫生，好了再回來繼續拍…」。

再次回到螢光幕前的涂善妮，期待有優質戲劇製作團隊找她，讓她過足戲癮，圓滿人生下半場的戲劇夢。

(中時)

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