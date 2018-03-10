北農休市之亂 賴清德肯定吳音寧 指蔬菜價格比以往穩定

賴清德參訪果菜生產合作社，強調解決問題最重要。（張朝欣攝）

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行政院長賴清德10日參訪西螺鎮果菜生產合作社，認為吳音寧擔任台北農產運銷公司總經理期間，北農所拍賣的蔬菜價格平均比以往來得穩定，有達到照顧農民的目標，希望大家共同打拚解決問題，讓農民過更好的生活。

賴揆10日上午10點許在雲林縣長李進勇、農委會主委林聰賢、立委蘇治芬、劉建國等人陪同下，前往西螺鎮漢光果菜生產合作社，聽取合作社主席廖丁川簡報後，參觀農業產銷科技化、智慧化管理情況。

賴揆表示，日前台北農產運銷公司休市，影響農民收入，此行目的就是傳達蔡英文總統對農民的關心，行政院也非常關切此議題，當時農委會副主委也到雲林，與雲林縣長李進勇與縣府團隊共同處理。

賴揆認為雲林縣政府針對北農公司休市已做了許多努力，包括立即耕鋤、加強其他行銷管道或採用冷藏等，因此3月8日開市能維持價格。有關李進勇縣長所提的蔬菜耕鋤與預冷經費，會請農委會協助支援，中央不會讓雲林縣政府獨自承擔。

對於北農總經理吳音寧的看法，賴揆說，吳音寧屬於北農公司職員，行政院長不便去評論好或壞，不過根據農委會掌握的資料，她在擔任總經理這段時間，北農所拍賣的蔬菜價格平均是比以往來得穩定，換句話說，照顧農民的目標是有達到。

至於後續會不會有懲處名單，賴揆強調現在最重要的就是解決問題，不會再去細究到底是哪一方還要再負責任。這次事件應該提供給相關單位1個很好的經驗，未來這種事情不要再發生才是最重要的。

(中時)

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