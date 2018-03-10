厚鬆餅時代來臨！全台4家巨無霸鬆餅「CP值爆表」

2018年03月10日 15:10 中時電子報 莊楚雯 廖宇綺、編輯/

每次跟姊妹約吃下午茶，甜點、蛋糕都少少的，對食量大的人而言，總覺得吃得很不滿足，這次styletc就要找出全台超人氣的「大份量鬆餅」店，他們不僅份量足夠讓人吃得很飽，滋味也是一等一！

▍1、杏桃鬆餅屋 UZNA OMOM ▍

源自日本的人氣名店，供應各式不同種類的鬆餅，像是厚鬆餅、甜點鬆餅，還有搭配水果的季節鬆餅等等，其中必吃的招牌就是「蘇芙蕾厚鬆餅」，高度達到整整8公分，拿在手上都快要比臉還大了，鬆餅是利用新鮮鮮奶與土雞蛋製作而成，單吃口感蓬鬆，淋上楓糖漿後口感更綿密。而目前也已經有多家分店，適合當成征服厚鬆餅的第一站。

j（@j_ling_03）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 10 日 3:31 上午 張貼

蝗蟲同學 @《稻田大學．吃喝玩樂系》（@locusttunghok）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 2 日 3:54 上午 張貼

▍2、霜花亭 ▍

位於台南永康的「霜花亭」，提供多種甜點、飲品選擇，而許多人來到這裡必點的就是超大份量的「珍珠奶茶鬆餅」，店家除了以舒芙蕾的方式呈現，厚度還重疊出雙層，接著撒些珍珠再淋上奶茶，完全就是一份會讓人吃得很飽的「珍珠奶茶」，相當特別。

Hsu Shuyu（@shuyuhsu）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 20 日 12:41 上午 張貼

黃秀菁（@sweetbeer0721）分享的貼文 於 PDT 2017 年 7月 月 29 日 11:44 下午 張貼

Kathy（@kcnjs1991）分享的貼文 於 PDT 2016 年 9月 月 27 日 12:55 上午 張貼

▍3、Eilleen’s coffee x SQUAD ▍

隱身在板橋中山路旁的「Eilleen’s coffee」，招牌的「和風抹茶厚鬆餅」直接大方疊了厚厚三塊，高度讓人感覺自己好像在吃鬆餅塔，不僅撒了滿滿的抹茶粉，還有鮮奶油、紅豆、抹茶冰淇淋等配料，淋上一些抹茶漿再一口咬下，幸福指數爆表！

#笨💕食🇹🇼♋️👧 I order, Apple first（@who_iamnagi）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 7 日 6:11 下午 張貼

NingNing（@liangnining）分享的貼文 於 PST 2018 年 2月 月 8 日 9:02 上午 張貼

linn（@kttsu）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 31 日 8:39 下午 張貼

▍4、W Kitchen ▍

座落在美術館週邊的一級戰區，裝潢採鄉村風格，進到店裡有在家一般的溫馨感，水果鬆餅有許多款，部分依季節性推出，而本次要推薦的就是「哈密瓜鬆餅」，以渾圓的哈密瓜盛裝熱呼呼的鬆餅，裡面還有一顆顆圓圓的哈密瓜果肉，驚人的大份量送到桌上超有架勢，拿起來自拍讓人瞬間變成小臉，重點是吃起來也很滿足！

(中時電子報)

M⃣a⃣y⃣🐷（@may80242000）分享的貼文 於 PDT 2016 年 8月 月 31 日 12:50 上午 張貼