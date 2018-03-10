厚鬆餅時代來臨！全台4家巨無霸鬆餅「CP值爆表」

每次跟姊妹約吃下午茶，甜點、蛋糕都少少的，對食量大的人而言，總覺得吃得很不滿足，這次styletc就要找出全台超人氣的「大份量鬆餅」店，他們不僅份量足夠讓人吃得很飽，滋味也是一等一！
▍1、杏桃鬆餅屋 UZNA OMOM ▍
源自日本的人氣名店，供應各式不同種類的鬆餅，像是厚鬆餅、甜點鬆餅，還有搭配水果的季節鬆餅等等，其中必吃的招牌就是「蘇芙蕾厚鬆餅」，高度達到整整8公分，拿在手上都快要比臉還大了，鬆餅是利用新鮮鮮奶與土雞蛋製作而成，單吃口感蓬鬆，淋上楓糖漿後口感更綿密。而目前也已經有多家分店，適合當成征服厚鬆餅的第一站。
▍2、霜花亭 ▍
位於台南永康的「霜花亭」，提供多種甜點、飲品選擇，而許多人來到這裡必點的就是超大份量的「珍珠奶茶鬆餅」，店家除了以舒芙蕾的方式呈現，厚度還重疊出雙層，接著撒些珍珠再淋上奶茶，完全就是一份會讓人吃得很飽的「珍珠奶茶」，相當特別。
▍3、Eilleen’s coffee x SQUAD ▍
隱身在板橋中山路旁的「Eilleen’s coffee」，招牌的「和風抹茶厚鬆餅」直接大方疊了厚厚三塊，高度讓人感覺自己好像在吃鬆餅塔，不僅撒了滿滿的抹茶粉，還有鮮奶油、紅豆、抹茶冰淇淋等配料，淋上一些抹茶漿再一口咬下，幸福指數爆表！
▍4、W Kitchen ▍
座落在美術館週邊的一級戰區，裝潢採鄉村風格，進到店裡有在家一般的溫馨感，水果鬆餅有許多款，部分依季節性推出，而本次要推薦的就是「哈密瓜鬆餅」，以渾圓的哈密瓜盛裝熱呼呼的鬆餅，裡面還有一顆顆圓圓的哈密瓜果肉，驚人的大份量送到桌上超有架勢，拿起來自拍讓人瞬間變成小臉，重點是吃起來也很滿足！
(中時電子報)