爆感情危機後.....王瞳揪男友艾成同框了

王瞳（左）和艾成台上高唱。（民視提供）

友善列印
中時
王瞳。（民視提供）
侯怡君。（民視提供）
鳳凰藝能旗下演員。（民視提供）
鳳凰藝能旗下演員。（民視提供）
北七樂團。（民視提供）
王中皇和女兒。（民視提供）
陳美鳳（右四）與鳳凰藝能美女群。（民視提供）
個個嬌美。（民視提供）
夏宇禾（左起）、吳皓昇、梁佑南。（民視提供）

民視鳳凰藝能9日晚舉辦2018春酒家，現場集合近百位藝人，席開12桌，陣仗之大是台灣經紀公司少見。

漂亮寶貝王瞳穿牛仔襯衫露出「事業線」，她笑說新年新希望就是改以性感女星出道，春酒上也克服唱歌的恐懼，台上獻唱〈永遠〉，在場所有人都在搖滾區替她加油打氣，讓她很感動。她日前爆出感情危機，不過當晚艾成一手拿著手機錄影，又上台和她十指緊扣，破除感情危機，艾成也給王瞳演唱表現打了98高分。

鳳凰一姊陳美鳳亮麗出席，她說一到現場看到好久不見的長官跟鳳凰弟弟弟妹妹，真的很開心，也勉勵自家師弟師妹們要隨時保持好狀態，並感恩電視台給機會，「把工作做好把自己角色扮好，一起努力，大家同搭一艘船，加油」。

侯怡君和蕭大陸宛如家人般的感情長達17年，難捨難分，她表示今年的計畫是生個寶寶，還約方馨一起拚個娃，白家綺跟姊姊葉家妤也出席，不少前輩鼓勵葉家妤出來工作，白家綺忍不住說「去求姊夫比較快」。

開場是吳東諺、蔡承翰、鄭楠鐘、黃金鴻、林玉書、邱紫庭等挑戰rap演唱〈民視有嘻哈〉，將時下流行歌曲與民視台歌融入其中，現場氣氛炒到最高點。王中皇也帶著女兒出席，父女倆首度亮相。

當晚出席的還包括石英、雷洪、崔浩然、高欣欣、梁佑南、游安順、馬如風、王燦、江俊翰、陳妍安、張銘杰、吳皓昇、王瞳、葉家妤、白家綺、李興文、李珞晴、Gino、王建復、兵家綺、德馨、蘇晏霈、林柏妤、黃瑄、紅毛、郭亞棠、李博翔、吳東諺、王上豪等人，熱鬧非凡。

(中時)

資深美魔女拍戲拍到險癱瘓 凍齡… 「嗯亨」的媽霍思燕當評審太美 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。