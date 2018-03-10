爆感情危機後.....王瞳揪男友艾成同框了

2018年03月10日 15:41 中時 洪秀瑛

王瞳。（民視提供）

侯怡君。（民視提供）

鳳凰藝能旗下演員。（民視提供）

鳳凰藝能旗下演員。（民視提供）

北七樂團。（民視提供）

王中皇和女兒。（民視提供）

陳美鳳（右四）與鳳凰藝能美女群。（民視提供）

個個嬌美。（民視提供）

夏宇禾（左起）、吳皓昇、梁佑南。（民視提供）

民視鳳凰藝能9日晚舉辦2018春酒家，現場集合近百位藝人，席開12桌，陣仗之大是台灣經紀公司少見。

漂亮寶貝王瞳穿牛仔襯衫露出「事業線」，她笑說新年新希望就是改以性感女星出道，春酒上也克服唱歌的恐懼，台上獻唱〈永遠〉，在場所有人都在搖滾區替她加油打氣，讓她很感動。她日前爆出感情危機，不過當晚艾成一手拿著手機錄影，又上台和她十指緊扣，破除感情危機，艾成也給王瞳演唱表現打了98高分。

鳳凰一姊陳美鳳亮麗出席，她說一到現場看到好久不見的長官跟鳳凰弟弟弟妹妹，真的很開心，也勉勵自家師弟師妹們要隨時保持好狀態，並感恩電視台給機會，「把工作做好把自己角色扮好，一起努力，大家同搭一艘船，加油」。

侯怡君和蕭大陸宛如家人般的感情長達17年，難捨難分，她表示今年的計畫是生個寶寶，還約方馨一起拚個娃，白家綺跟姊姊葉家妤也出席，不少前輩鼓勵葉家妤出來工作，白家綺忍不住說「去求姊夫比較快」。

開場是吳東諺、蔡承翰、鄭楠鐘、黃金鴻、林玉書、邱紫庭等挑戰rap演唱〈民視有嘻哈〉，將時下流行歌曲與民視台歌融入其中，現場氣氛炒到最高點。王中皇也帶著女兒出席，父女倆首度亮相。

當晚出席的還包括石英、雷洪、崔浩然、高欣欣、梁佑南、游安順、馬如風、王燦、江俊翰、陳妍安、張銘杰、吳皓昇、王瞳、葉家妤、白家綺、李興文、李珞晴、Gino、王建復、兵家綺、德馨、蘇晏霈、林柏妤、黃瑄、紅毛、郭亞棠、李博翔、吳東諺、王上豪等人，熱鬧非凡。

(中時)