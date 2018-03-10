E奶書法家閃離4月 自曝追求者上門送卡金援

2018年03月10日 15:21 中時電子報 蔡曉婷

趙心姸透露有追求者。（圖／翻攝自命運好好玩 官方頻道Youtube）

32歲書法家趙心姸（原名：趙芸）因有E乳好身材，被譽為最正書法家，2016年她帶球嫁給醫美CEO蘇杰睿，去年初生下一女，沒想到兩人婚姻維持不到一年，去年11月驚爆離婚，單身4個多月的趙心姸昨上節目，透露有追求者上門，對方還願意送她卡金援，但她考量到現實便婉拒了。

趙心姸昨和好友楊羽霓上節目《命運好好玩》，趙心姸透露和老公婚前個性一拍即合，兩人都有意生小孩，便決定懷孕結婚，但當了爸媽後，兩人在個性上的差異浮現，才讓她決定放彼此自由分開，提到前夫竟找前女友當伴娘，趙心姸回憶說，當時她感覺周遭的人都有意告訴她，卻都沒說，前夫舊愛挑禮服時有些刁難，發現衣服有落差，便把東西丟一旁，說：「我們再去挑，反正我們老闆會買單」，令趙心姸聽了傻眼。

和前夫離婚後，趙心妍今年過年仍有帶女兒回夫家祭祖，長輩也很開心，趙心姸更自爆宣布離婚後有位6年前就認識的朋友突然敲她，稱「願意當妳的支柱」，還說可以提供一張卡讓趙心姸去做想做的事，好好照顧女兒，趙心姸則回應她現在已不容易被甜言蜜語欺騙，並稱對方對她的好會成為一種負擔，打槍追求者。

(中時電子報)