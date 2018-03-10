雲門《關於島嶼》美國巡演 觀眾驚嘆「連暴動都是美的」

2018年03月10日 15:57 中時 江靜玲 駐美特派員／

《關於島嶼》有詩的韻律，舞的饗宴，無論輕柔燥動，都充滿情緒牽引和情感張力。(劉振祥攝)

創團45年的台灣雲門舞集目前正在橫跨美國東西兩岸6個城市巡演出新舞碼《關於島嶼》，9日晚間在維吉尼亞州費爾法克斯喬治梅森大學藝術中心的一場演出，牽動觀眾聯想，引發熱烈討論。

雲門舞集藝術總監林懷民從台灣的印象與氛圍出發，創作《關於島嶼》。這是林懷民的第90部舞作，距離他當年以漢族先民拓殖台灣的舞劇《薪傳》首演則已有39年。《關於島嶼》去年11月在台灣全球首演時，吸引國際媒體注意，倫敦《泰晤士報》》強力推薦。

此次美國巡演，是《關於島嶼》第一次在海外演出。維州前，在愛荷華、芝加哥、北卡教堂山都獲得觀眾熱情反響。

《關於島嶼》有詩的韻律，舞的饗宴，無論輕柔燥動，都充滿情緒牽引和情感張力。9日晚間演出後，一名美國觀眾表示，她雖沒有台灣經驗，也不懂中文，但可以感受到文字和口白的律動，「美的不得了，連暴動都是美的」；另一名亞裔觀眾指出「關於島嶼」其實相當「抽象黑暗」，但又令人忍不住想，「從寧靜自足走向榮華暴力和社會分裂，只有台灣這個島嶼嗎？」

關於這些，林懷民認為，這個舞碼是「從福摩沙到福摩沙迷失」；福摩沙原本是個形容詞，然後變成名詞─一個島嶼的名字。林懷民說，這個島嶼應該是一個隱喻，倫敦來的人說這是英國脫歐後的情況，美國人說這是川普進了白宮後的狀況，因為分裂敵對混亂是全世界都存在的。

也有人把這個作品跟台灣社會政治的過去和現況聯想一起，林懷民表示，做為一個創作者，無法回答政治社會種種問題，「但我的感覺和感情都在這部創作中」。

已宣佈將在明年退休，林懷民說，《關於島嶼》也許是他的最後一個長篇作品，但雲門是台灣唯一的全職舞團，希望他不在時，可以繼續走下去，所以他要在頭腦還清楚時，把移轉和承傳做好，「不只雲門走下去，且要用這個地方帶動更多年輕人。」

《關於島嶼》接下來將到加州和西雅圖演出，並在春天時前往巴黎、倫敦和德國，明年則會到俄羅斯巡演。

(中時)