吳音寧一問三不知 洪孟楷諷：顏色正確 二百五也能年薪250萬

市議員徐世勳質詢北農總經理吳音寧。（影片來源：徐世勳臉書）
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中時電子報
北農總經理吳音寧。（資料照片／王英豪攝）

北農連三日休市，造成菜價暴跌，農民辛苦耕耘的成果付之一炬。近日，網路瘋傳北農總經理吳音寧接受議員質詢的影片，只見吳音寧傻笑抓頭，答不上來；國民黨文傳會副主委洪孟楷怒嗆，這種年薪250萬的肥缺，被民進黨政府酬庸的二百五，民眾到底還要忍受多久？

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網路近日瘋傳，北農總經理吳音寧接受市議員徐世勳質詢的影片。市議員問及：「財務報表看不看得懂？」吳音寧竟回說：「我有努力在學習」，數度停頓，數度提及對農業有熱情，無法正面回應。之後，徐世勳隨堂抽考營收成長幅度，漁產、畜產、花卉都輕易回答出來，吳音寧卻是一片沉默、抓頭。

洪孟楷批評，吳音寧對自身業務完全不熟，只能傻笑。回看過去，民進黨上任後，劍指各個位置，把前朝人馬換成自己人。不問專業、只看顏色。北農在各方爭議下，換上了毫無農業經驗的吳音寧，這種外行領導內行所產生悲劇結果就是農民受苦、全民買單。

洪孟楷指出，250萬年薪是什麼概念？相當於月薪3萬左右的社會新鮮人，不吃不喝6年10個月才能達到。民進黨政府上任後最大的啟示就是，顏色正確，不管什麼樣的二百五都有年薪250萬的機會！「但人民已經無法再忍受，不把酬庸的二百五換掉、就等著人民來把你們淘汰！」

(中時電子報)

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文章來源：徐世勳臉書

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