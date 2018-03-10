川金和談　美：沒有讓步、5月前北韓仍須採具體行動

北韓啦啦隊在平昌冬奧期間，吸引許多觀眾的目光。(圖/美聯社)

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中時電子報

經常有出人意表的行為和言論的美國總統川普(Donald Trump)，最近又破天荒的宣布同意與北韓最高領導人金正恩(Kim Jong Un)進行世紀大會面。消息一出，震驚全球媒體。川普再次抓住全世界人的目光，因為他即將成為首位與北韓最高領導人直接對話、談判的現任美國總統。

美國副總統彭斯(Mike Pence)強調這並不是美國有所讓步的結果，而是之前強力制裁和施壓北韓的方法奏效了！除此之外，美國方面清楚表明在5月正式會面前，北韓仍須採取「具體步驟或行動」才行。

北韓啦啦隊在賽場邊揮舞統一旗。(圖/美聯社)

根據BBC報導，美國副總統彭斯解釋說，北韓最高領導人金正恩願意和美國對話，並不是美國有所讓步，而是美國針對北韓的強力施壓已經奏效，他強調美國也會繼續加強制裁北韓，直到北韓真正無核化為止。

白宮發言人桑德斯(Sarah Sanders)則說，在5月份川金正式會面之前，北韓仍必須拿出「具體行動」才行。但是她並沒有清楚說明究竟這些具體步驟或行動是指什麼行為。

川金峰會消息出來以後，北韓官媒朝中社至今並沒有任何進一步的回應或最新進展。

儘管有人認為南韓牽線，讓美國總統川普和金正恩和談，北韓卻可能藉機從中挑撥、離間韓美之間的友誼，但是美國方面表示在北韓核議題上，並沒有做出任何讓步。

(中時電子報)

文章來源：Trump-Kim talks show US strategy is working - VP Pence

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