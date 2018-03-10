中俄防空系統升級 美要加強B-21隱形功力

美國國防承包商諾斯洛普格魯門（Northrop Grumman）公佈的B-21戰略轟炸機示意圖。（諾斯洛普格魯門）

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中時電子報

下一代B-21「突襲者」（Raider）轟炸機號稱能利用第4代隱形技術，避開世界最先進的防空系統，而美國空軍正準備切實審查它的關鍵技術設計。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，美國空軍官員說，這次審查是正式打造B-21前的關鍵步驟。評估的項目包括設計規格、技術規劃，計算能力與武器整合等。

「B-21專案已完成初步設計審查，下一步就是關鍵設計審查，」美國空軍資深公關主任史黛芙奈克（Anne Stefanek）說，「空軍仍對B-21的進度，還有2020年代中按計畫交付這新戰力充滿信心」。

隨著列強軍事現代化，俄羅斯打造出世界數一數二的S-300與S-400防空系統，能在廣大的區域傳遞追蹤與定位資訊。而中國不僅發展射程能涵蓋近、中、遠程的東風系列飛彈，更在研製東風-ZF/WU-14先進高超音速飛彈。由於中國與俄羅斯防空技術迅速精進，美國迫切需要更新戰機隱形技術。

美國空軍高層說，B-21將升級隱形技術，以隨時從世上任何地方攻擊任何目標。

由於對手防空技術尖端化，美國空軍研發人員體認到，隱形戰機其實遠比以往脆弱，因此除了除了隱形組態，紅外線抑制功能與雷達躲避塗層外，也日益重視諸如「干擾」等電子戰防衛技術、利用惡劣天氣掩護，以及與其他非隱形戰機搭配出擊等各類關鍵要素與戰術。

(中時電子報)

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