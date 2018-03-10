HBL》落後14分逆轉秀! 松山強壓東山闖冠軍戰

松山高中在準決賽大逆轉氣走東山高中，連3年殺入HBL決賽，獲勝瞬間全隊擁抱慶祝。（李弘斌攝）

友善列印
中時電子報
／台北報導
松山高中馬建豪跳投。(李弘斌攝)

男子組冠軍大熱門衛冕軍松山高中，10日四強戰面對東山高中，在最多落後14分情況下，倒數5分鐘上演逆轉勝，林勵16分、莊家誠14分領軍下，58比55逆轉勝東山，明挑戰隊史第6冠。

HBL》南山逆轉勝永仁 睽違18年再闖決賽

HBL》南山女籃第3度闖決賽 全隊零食「解禁」最嗨

松山高中開賽4分鐘後才得分開張，首闖小巨蛋的東山高中、主將邱子軒、主控劉承彥輪流開火，次節拉開到8分領先，反觀松山204公分長人林正，上半場僅兩分進帳，射手馬建豪、楊承翰又「打鐵」。

東山高中邱子軒切入。(李弘斌攝)

第3節劉承彥單節3記三分球，一次切入突破，加上沈睿洋的籃下「壓哨」球，一口氣取得13分領先。衛冕軍松山第4節倒數5分鐘吹起反攻號角，林勵、馬建豪三分外線，攜手打出7比0攻勢，追到兩分差。

倒數3分鐘林正站上罰球線，兩罰俱中55比54松山此役首度超前，松山罰球線上再添兩分，回敬20比6攻勢。東山高中決勝期兩分鐘連續3波進攻失誤，林勵終場前4罰2中，率松山58比55逆轉勝東山。

「球員都太想表現，包括林正在內。」黃萬隆中場告訴中鋒林正，「先用力、蹲低，再把球放進，他下半場稍微回來。」

東山高中主控劉承彥。(李弘斌攝)
松山高中林勵。(李弘斌攝)

黃萬隆特別點名高三莊家誠，「對方四號位正好經驗稍差，莊家誠此役是關鍵。」期望高三這批帶著球隊，面對球場上挑戰。

松山高中隊史第7度闖進決賽，近5次挺進決賽都封王，明將與另組四強獲勝球隊爭冠，一拚2連霸。對手有可能是南山、能仁，黃萬隆說，「兩隊都不好打，陣中都有U16、U17球員，也是一時之選，明天是場『英雄對決』。」

(中時電子報)

HBL》松山林正軟手 黃萬隆激將：換你姊來

HBL》永仁哭成淚人兒 「季軍戰再… HBL》松山林正軟手 黃萬隆激將：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。