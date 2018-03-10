HBL》落後14分逆轉秀! 松山強壓東山闖冠軍戰

2018年03月10日 15:58 中時電子報 林宋以情 、 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

松山高中馬建豪跳投。(李弘斌攝)

男子組冠軍大熱門衛冕軍松山高中，10日四強戰面對東山高中，在最多落後14分情況下，倒數5分鐘上演逆轉勝，林勵16分、莊家誠14分領軍下，58比55逆轉勝東山，明挑戰隊史第6冠。

松山高中開賽4分鐘後才得分開張，首闖小巨蛋的東山高中、主將邱子軒、主控劉承彥輪流開火，次節拉開到8分領先，反觀松山204公分長人林正，上半場僅兩分進帳，射手馬建豪、楊承翰又「打鐵」。

東山高中邱子軒切入。(李弘斌攝)

第3節劉承彥單節3記三分球，一次切入突破，加上沈睿洋的籃下「壓哨」球，一口氣取得13分領先。衛冕軍松山第4節倒數5分鐘吹起反攻號角，林勵、馬建豪三分外線，攜手打出7比0攻勢，追到兩分差。

倒數3分鐘林正站上罰球線，兩罰俱中55比54松山此役首度超前，松山罰球線上再添兩分，回敬20比6攻勢。東山高中決勝期兩分鐘連續3波進攻失誤，林勵終場前4罰2中，率松山58比55逆轉勝東山。

「球員都太想表現，包括林正在內。」黃萬隆中場告訴中鋒林正，「先用力、蹲低，再把球放進，他下半場稍微回來。」

東山高中主控劉承彥。(李弘斌攝)

松山高中林勵。(李弘斌攝)

黃萬隆特別點名高三莊家誠，「對方四號位正好經驗稍差，莊家誠此役是關鍵。」期望高三這批帶著球隊，面對球場上挑戰。

松山高中隊史第7度闖進決賽，近5次挺進決賽都封王，明將與另組四強獲勝球隊爭冠，一拚2連霸。對手有可能是南山、能仁，黃萬隆說，「兩隊都不好打，陣中都有U16、U17球員，也是一時之選，明天是場『英雄對決』。」

(中時電子報)