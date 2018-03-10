蔡振南當組頭賣六合彩被誇神演技

2018年03月10日 15:43 中時 洪秀瑛

蔡振南（左）及廖欽亮。（公視提供）

廖欽亮演工人。（公視提供）

廖欽亮。（公視提供）

兩人對戲。（公視提供）

硬底子演員蔡振南在公視學生劇展《粗工阿全》飾演組頭兼工頭角色，一場左右手應接電話下注的戲碼，讓學生們讚嘆「差點要相信南哥真賣過六合彩」。

蔡振南表示「台灣的影視圈需要不斷有新血投入，有好作品，我們能幫就幫」。片中他與曾獲MOD微電影大賽最佳男演員的廖欽亮分飾工頭「萬哥」與粗工「阿全」，一外放一內斂，碰出火花。

25歲年輕導演朱平具大將之風，去年甫自世新大學廣播電視電影學系畢業，也曾在工地打工，作品《粗工阿全》完整細膩，勞動生活氣息濃厚。朱平說「工地大哥們比較樂觀、認命，我想呈現這樣的意象」，也說「從簽賭六合彩文化開始發想，也想談關於『階級』這東西，畢竟大家看到工人第一印象，就是『底層』」。

有一場應付簽賭電話的戲，蔡振南未經排練就脫口「王董ㄟ你好！這期大家都很瘋30這支牌」，長串台詞近1分鐘，讓朱平讚嘆「完全是南哥的想像跟發揮，電話那頭根本沒有人」。

另一場主角阿全反悔，想退注六合彩卻與萬哥爭執戲碼；蔡振南用老辣演技協助學生創作，也提供建議說「六合彩未開彩前都是可以撤牌、退注的」。學生們不信，社會經驗豐富的「南哥」二話不說，直接在片場Call Out給當大組頭的朋友「指導」學生。他說「我直接證明給他們看，真實情況是如此，這個設定也讓戲劇邏輯更完整」。

飾演主人翁「阿全」的廖欽亮年輕時真的當過工地工人，也協助作品更貼近真實。他表示「阿全話不多，全靠內心戲呈現掙扎感覺」，「跟南哥演戲真的很爽」。

開鏡後遇上颱風，逼得朱平用３天拍出作品，他表示，最辛苦過程是協調營造公司讓團隊進入工地；也表示「萬哥」六合彩簽賭站就搭在貨櫃屋裡，營造一種私密、非法又富工地氣質的空間。因預算有限且時程緊迫，貨櫃內一上完漆劇組就立刻進去拍，蔡振南說「拍攝時是8月，裡面又熱又悶！導演喊卡後

，大家都受不了，衝出來呼吸」。

《粗工阿全》將於3月11日晚11點半，公視首播。

(中時)