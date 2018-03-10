兩千噸炸彈釀10萬人死亡 美軍東京大轟炸73週年

2018年03月10日 15:53 中時電子報 李靖棠

現代戰爭中，隨著戰機與炸彈愈來愈先進，也讓交戰雙方的平民飽受空襲轟炸之苦。日本在發動珍珠港事變（Pearl Harbor）後，當時仍處於被動的美軍，曾由吉米·杜立德中校（Jimmy Doolittle）派出16架B-25米切爾型轟炸機（North American B-25 Mitchell）空襲日本東京、橫濱、名古屋和神戶等地的油庫、工廠和軍事設施，但受到轟炸機續航力與計畫限制，此次轟炸只具備象徵性意義，並未對日本本土造成太大的傷害。

但隨著跳島戰術奏效、以及新型B-29「超級堡壘」轟炸機（Boeing B-29 Superfortress）問世後，美軍的轟炸計畫就欲發有把握。在收復馬里亞納群島（Mariana Islands）後，將大批B-29轟炸機移駐此地，並搭配燒夷彈，於1945年2月底，首次派出174架B-29轟炸機前往東京，將週邊2平方公里的區域炸到體無完膚。

杜立德行動中，準備從胡蜂號航母出發的美軍B-25轟炸機。（圖/美國海軍博物館）

緊接著從3月9日開始的大轟炸（Bombing of Tokyo），美軍共334架轟炸機飛往東京上空，每架飛機攜帶六至八噸燃燒彈，讓仍多為木造建築的東京，陷入熊熊烈火之中。2千噸的燃燒彈，造成近10萬人死亡，近41平方公里的地方被焚燬，大面積的商業區被燒毀，而22個工業目標也全數被炸毀。兩日後，美軍亦以優勢轟炸機先後攻擊名古屋、大阪和神戶三大城市，讓關西重鎮大阪幾乎付之一炬。

1945年3月大轟炸中，陷入火海的東京市區。（圖/美國空軍）

兩個月之後，美軍又一次派出470架飛機轟炸東京，22萬間房屋被焚燬，重重打擊了日本國內士氣，也迫使當時的首相近衛文麿開始考慮停戰的可能。3月9日的東京大轟炸，被後來的研究者視為，二戰期間最致命的一次非核武轟炸行動，比在歐洲戰場上，對納粹德國（Nazi Germany）的德列斯登（Dresden）與漢堡（Hamburg）轟炸還慘烈；直接傷亡數量甚至高於後來的廣島與長崎原子彈攻擊。

執行轟炸任務的B-29「超級堡壘」轟炸機。（圖/美國政府）

轟炸任務由柯蒂斯·李梅（Curtis Emerson LeMay）將軍策劃，原先借道中國飛往日本，但因飛行距離過長，讓轟炸機無法攜帶足夠彈量，接手指揮第21轟炸機司令部（XXI Bomber Command）後，改變與歐洲戰場不同的戰略方向：夜間低空轟炸。木造建築和日本航空兵夜戰能力不足，讓美軍的東京大轟炸取得震撼性的成功，也大幅降低自身損傷，3月轟炸中僅9架B-29轟炸機遭擊落、9架迫降海面，其餘全數安全返回基地。

雖然曾遭批評使用燃燒彈大面積轟炸平民，有非人道的嫌疑；但多數學者認為，當時處於戰爭狀態、且先前日軍在重慶與上海也有多次大轟炸，此次轟炸屬於戰略上的消耗和震撼，故戰後並沒有美軍飛行員遭到起訴。東京也因為遭受嚴重毀損，戰後復甦之路也相當艱辛，一直到1950年之後，市容與相關基礎設施才重新整建。

(中時電子報)