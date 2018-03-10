李登輝：任何台灣國家領導人放任統獨對立 都是不負責任

2018年03月10日 16:00 中時 曾薏蘋

最近台灣統獨對立嚴重，再加上中國最近惠台政策；前總統李登輝今參加「台灣聯合國協進會」第八屆第一次會員大會致詞時表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為。

他先前受訪更強調，以前他做總統時，「都沒在怕半項」；要當主席、當總統的人，這些是都應該要好好處理。

李登輝與會前，被媒體問到，中國最近的惠台政策，就是想要把台灣人才吸去那邊，會不會憂心台灣的未來會如何？李登輝說，政府態度要更清楚，以前他做總統時，都沒在怕半項，應該處理就處理。

他認為，坐實黑社會，反對台灣自由化，一大堆的人，現在還在台灣搞，針對這些人，政府態度應該更堅強一點。不然，以台灣的名字，台灣的自由化、民主化，是沒辦法維持的，對不對？「要做台灣的領導者，這樣的勇氣應該要有」。

會中致詞時，李登輝指出，除了國際封殺手段，中國對台灣的統戰方式，很明顯地，在這幾年刻意栽培統派人士、黑道團體；利用這些人激發統獨對立、破壞社會秩序。同時用讓利政策，掏空台灣的人才與經濟競爭力。這是台灣必須要面對的迫切危機。

他說，當老百姓在享受民主自由的當下，若經濟體漸漸地失去自主權、發展性，台灣的民主體制反而會變成中國法統復辟的溫床，這情況實在讓人非常擔心。

李登輝表示，任何台灣的國家領導人，放任或是製造統獨對立，都是極不負責任的行為；務必要從虛幻的大中國思想跳脫出來，其結果就是，擁有主體性的「台灣認同」這種新典範自然浮現。在這個新的基礎上，反民主的大中國法統思想，在台灣即失去市場。

李登輝強調，不要用先來後到台灣的年代，當作是不是台灣人的判斷標準。新時代台灣人的定義標準很明確，就是愛台灣這塊土地的人、以台灣為優先的人、認同民主台灣價值的人，就是新時代的台灣人，未來要能夠以台灣之名而「存在」，才是唯一重點。將「生為台灣人的悲哀」轉換為「生為台灣人的幸福」，是我的人生目標。

他表示，期勉在座各位以及政府單位繼續打拚宣傳，使國際社會了解，二千三百萬人有能力、有意願，參加相關的國際團體，台灣不應該淪為中國霸權下的世界孤兒，現在96歲的他，對自己、對國家已經有所交代。但為了要讓台灣成為一個偉大的國家，在世界舞台奉獻付出，他願意跟大家繼續奮鬥。

(中時)