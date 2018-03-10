苗栗送3000樹苗鼓勵植樹 表揚綠美化有功團體

2018年03月10日 15:54 中時 陳慶居

植樹活動表揚綠美化有功團體與個人。（陳慶居攝）

苗栗縣政府與新竹林管處，10日在頭份北橫公路雞心壩路段辦理植樹節活動，表揚綠化有功人員及團體，並免費提供3000株樹苗讓民眾綠美化家園。縣長徐耀昌、林管處長林澔貞也率同各界來賓，種植小葉南洋杉綠美化北橫公路。

獲綠美化模範社區表揚的是西湖鄉高埔社區發展協會。綠化有功團體有銅鑼竹森、公館中義、卓蘭老庄、西湖五湖、後龍溪洲、南庄東河、頭份廣興及濫坑等社區發展協會。

綠化有功獲表揚人員有李智偉、吳文祥、張金坡、吳兆華、陳松文、鄧克智、張余盛松、顏展輝、謝哲銘、柯春福、廖秋香、李欽德及邱龍森。

縣長徐耀昌表示，縣府、鄉鎮市公所及鄉親長期關愛保護這片土地，讓苗栗保持優美的自然環境，吸引各地遊客前來遊覽促進觀光產業發展，希望藉全民植樹造林維護生態環境永續發展。

新竹林管處長林澔貞說，植樹造林不僅可美化家園，還具有防止水土流失、調節氣候等作用，民眾多多種樹、護樹可再現台灣原生綠，增加綠地面積，紓緩地球溫室效應，留給下一代更美好的生活環境。

會場免費提供桂花、茶花及重瓣黃梔子花共3000株樹苗，每人限索取2株，另安排栽植保育有獎徵答，發票換精美好禮，動防所的犬貓認養及免費施打狂犬病疫苗等，熱鬧滾滾。

(中時)