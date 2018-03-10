冷氣團減弱 下周一氣溫逐步回升

2018年03月10日 15:52 中時 洪安怡

把握好天氣！今（10）日白天起，強烈大陸冷氣團強度減弱，氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約20~22度，中南部及台東則是來到22度到26度的範圍，屬於日夜溫差大，早晚冷涼、中午溫暖的天氣型態；天氣方面，大多晴到多雲的天氣，僅東南部地區有零星短暫雨。

接下來幾天，天氣將逐漸回升，氣象局指出，在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，今晚至明天清晨中部以北低溫約11、12度，而其他地方的低溫約14至16度，依舊偏涼；明天白天冷空氣強度減弱，北台灣高溫回升至21度左右，中部及東半部地區約24度上下，南部則會高於25度，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。

下周一至周五，環境風場由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫依舊逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，西半部日夜溫差大；降雨部分，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

但從下周六開始，可能會有另一波雲系接近，天氣有轉涼的機率，氣象局指出，雖然下周六起3天內，各地天氣應該仍是大致舒適，但降雨機率亦稍微提高，加上時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，再請民眾留意最新氣象資訊。

而根據環保署空品監測網資料顯示，今日全台空氣品質指標（AQI）多屬良好到普通等級，僅雲嘉南、高屏、金馬部分地區顯示對敏感族群不健康的敏感橘；預估明、後兩天，高屏地區可能達到對所有族群不良的紅色警示，須特別留意。

(中時)