冷氣團減弱 下周一氣溫逐步回升

友善列印
中時

把握好天氣！今（10）日白天起，強烈大陸冷氣團強度減弱，氣溫回升，北部及宜蘭、花蓮高溫約20~22度，中南部及台東則是來到22度到26度的範圍，屬於日夜溫差大，早晚冷涼、中午溫暖的天氣型態；天氣方面，大多晴到多雲的天氣，僅東南部地區有零星短暫雨。

接下來幾天，天氣將逐漸回升，氣象局指出，在強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響下，今晚至明天清晨中部以北低溫約11、12度，而其他地方的低溫約14至16度，依舊偏涼；明天白天冷空氣強度減弱，北台灣高溫回升至21度左右，中部及東半部地區約24度上下，南部則會高於25度，西半部日夜溫差大，尤其中南部更為明顯。

下周一至周五，環境風場由偏東風逐日轉為偏南風，氣溫依舊逐漸回升，各地除早晚偏涼外，白天都較為舒適、溫暖，西半部日夜溫差大；降雨部分，各地大多為多雲到晴的天氣，只有東部及東南部地區有零星短暫雨。

但從下周六開始，可能會有另一波雲系接近，天氣有轉涼的機率，氣象局指出，雖然下周六起3天內，各地天氣應該仍是大致舒適，但降雨機率亦稍微提高，加上時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，再請民眾留意最新氣象資訊。

而根據環保署空品監測網資料顯示，今日全台空氣品質指標（AQI）多屬良好到普通等級，僅雲嘉南、高屏、金馬部分地區顯示對敏感族群不健康的敏感橘；預估明、後兩天，高屏地區可能達到對所有族群不良的紅色警示，須特別留意。

(中時)

苗栗送3000樹苗鼓勵植樹 表揚綠… 衛生紙確定漲價？公平會：還沒決…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。