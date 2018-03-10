白雲機場進口海鮮增長　生鮮貨物「秒驗收」

2018年03月10日 16:42 旺報 黃冠智

今年以來，廣州白雲機場口岸進口的珍寶蟹、龍蝦、象拔蚌等69種品類鮮活商品迅速攀升。9日凌晨4點，一架載滿新鮮鮭魚的飛機，降落在白雲機場，之後海關審單關員歐國輝在「生鮮商品專窗」對鮮活商品進行審單，不到10秒，審單操作完成。

隨機布控後，查驗關員更用先進系統和行動查驗終端，在查驗中心檢查貨品，迅速完成所有操作，生鮮貨物「秒驗放」；晨曦初現這批生鮮貨品，已被業主運送至市場。

歐國輝說：「隨著生活水平提高，百姓對生鮮商品需求增大，企業進口量也隨之增加。生鮮商品一般都是凌晨到，我們來一單審一單，有一票辦理一票，不僅企業轉運、倉儲壓力變小，民眾也能享用最『鮮』的海產。」

今年起，白雲機場口岸進口的珍寶蟹、龍蝦、象拔蚌等69種品類鮮活商品迅速攀升，據統計1至2月共進口7698.7噸，同比增加45.5%；貨值6.2億元人民幣。

為確保鮮活產品高效通關，廣州海關隸屬白雲機場海關推動鮮活貨物優惠原產地證明實現聯網，報關單系統自動審核放行，並針對生鮮包機制定 「提前申報、機坪理貨、貨到驗放」的快速通關模式。

此外，不僅透過功能化改造集中海關監管人力，組建應急監管工作組，鮮活商品確保「單到即接、貨到即查、快速放行」；更召開座談會了解企業進口通關需求，專人跟進服務生鮮重點進口企業，憑藉網路平台為生鮮企業提供預約通關，關企提前對碰資訊、海關在到貨前預先做好查驗準備。

廣州口岸有限公司的報關經理陳軍說：「白雲機場海關急企業之所急，尤其是在節日等需求旺季，生鮮商品『全天候』通關，更多新鮮優質的美食得以更快端上老百姓的餐桌。」

(旺報)