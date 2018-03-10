富二代酒駕撞死太陽餅店老闆娘 遭親友圍毆1警被襲見血

2018年03月10日 16:12 中時 陳淑芬

莊姓男子酒駕撞死太陽餅店王姓老闆娘，遭親友圍毆，護送的李姓員警遭襲受傷見血。（陳淑芬攝）

莊姓男子酒駕撞死太陽餅店王姓老闆娘，遭親友圍毆，他在警方保護下無恙，但驚嚇蜷縮在旁。（陳淑芬翻攝）

台中市21歲莊姓男子10日凌晨酒駕開賓士車追撞騎機車的太陽餅店王姓老闆娘，當場致死。檢察官下午會同法醫到台中市生命禮儀管理處進行相驗，並針對莊男及同車的4名友人複訊後，員警將莊男押回時遭王婦親友等10多人圍毆攻擊，李姓員警趨離阻止，臉部右眼附近遭襲受傷見血，經緊急送醫治。

莊男與高中同學在台中火車站聚餐，10日凌晨近2時離開酒吧，莊男酒後不聽勸阻，堅持駕駛林姓友人開來的賓士車，載同行友人離開，莊男一路飆速，在台灣大道與中華路口附近，從後追撞騎機車的58歲王姓女騎，王婦當場死亡。警方經酒測，莊男酒精濃度為0.75毫克已超標。

莊男是中市1家工具機公司的小開，王婦丈夫到場痛心大罵「富二代酒駕都不怕」，警方訊後依不確定故意殺人罪嫌將莊男送辦。王婦遺體移至台中市生命禮儀管理處靈堂安置，檢察官下午到場相驗，並對莊男及同車友人進行複訊，王婦親友到場祭拜關切。

下午3時許檢察官複訊結束，莊男上銬由警方押送離開，王婦親友10多人一路追逐打罵圍毆，在場警方見狀勸阻保護莊男，過程中多名員警遭襲，李姓員警臉部靠近右眼處還受傷流血，莊男在警方保護下雖未受傷，但飽受驚嚇在旁蜷縮不語，警方緊急開來警車將李姓員警及莊男送醫。

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(中時)