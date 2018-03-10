這4款車最容易被警察盯上！網嚇：難怪我總是被攔

（示意圖／本報系資料照)

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中時電子報

開車上路尤其是晚上，總有警察在橋上、橋下以及重要路口攔車臨檢。但路上這麼多車子，每一台都要檢查不累嗎？其實每位員警都有自己的優先攔車守則，增加臨檢效率！一名員警就在《批踢踢實業坊》汽車板上PO文分享，只要看到這四種狀況：違規的車、太舊的車、行跡可疑的車，就有60%的機率能逮捕到通緝犯等違法人士。

1 違規必攔：

原PO表示，「違規車輛絕對符合攔查要件，在法律上站的住腳。」但重點並不是取締違規，而是許多有前科的人，像是有毒品、酒駕、車上藏有槍支，甚至是通緝犯。他們都身上背著一堆罪名，根本不把法律放在眼裡，又怎麼會在乎紅綠燈？這佔績效的20%。

2 太舊的車：

「吸毒吸到傾家蕩產、酒駕車被扣留只好買1台3萬中古車」原PO解釋，這些被通緝的人隨時準備跑路，所以買便宜的車代步而已。這類型佔績效10%。

3.8+9愛車：

賓士C300、GOLF、BMW320是販毒8+9入門款；馬莎拉蒂、保時捷休旅是詐欺集團首腦最愛；另外還有舊馬3、喜美(一定要加尾翼)、神車阿提斯，則是混得比較差的8+9門面。原PO表示，這類型的車最常被攔檢！佔績效的10%。

4 行跡可疑：

原PO舉例，「就跟國高中生作弊常忍不住偷瞄監考老師一樣，老經驗的鴿子直覺很準，就是覺得這車不對勁，可能是一個眼神、一個move就決定是你了」，佔績效20%。剩下的40%原PO則是笑著說，「當然是早就盯上你啦，小可愛！哪有那麼剛好路上隨便巡也會遇到啊」。

(中時電子報)

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