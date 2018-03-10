副總統：絕不會動搖政府推動年改決心

友善列印
中時

副總統陳建仁今下午出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」致詞時表示，軍人年金改革經過多方溝通後，法案即將送到立法院審查，改革過程中難免有紛擾，而改革的進程亦不如原先期待，但絕不會動搖政府推動年金改革的決心。

副總統進一步強調，蔡總統所帶領的執政團隊一直積極推動改革，就是希望可以打造更理想的制度，在推動改革的過程中，執政團隊可能有做得不夠周全、不夠快的地方，一定會虛心檢討，回應台灣多數民意的期待。

「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」今舉行，副總統陳建仁、前總統李登輝、前副總統呂秀蓮、監察委員陳師孟、前行政院長游錫堃、立委姚文智等人皆出席，主持人更在台上稱，今天是「台灣入聯夢幻隊」。

呂秀蓮致詞時表示，她要向副總統陳建仁恭喜，美國日前通過台灣旅行法，以後陳副總統就可以「堂堂去」，「我建議，今年聯合國開幕日，正式由陳副總統領銜去」。

她強調，這幾年，都是國民黨的外交部給她扯後腿，外交部有一個聯合國工作小組，若是不和協進會配合，怎麼努力也沒用

副總統今致詞時指出，蔡總統與所有行政團隊未來將繼續推動各項改革，「絕對不會讓各位失望」。然而，改革將會面對很多挑戰，過程也一定會很辛苦，但只要大家堅定支持改革，作政府的後盾，政府定會勇敢面對、堅持到底。

副總統說，歷經近2年的打拚，政府的改革已逐漸獲致成果，例如在公教人員年金改革方面，去年已完成修法，今年7月即將正式實施；軍人年金改革在經過多方面的溝通後，法案也即將送到立法院審查。

(中時)

李登輝：任何台灣國家領導人放任… 李登輝力挺柯P 罵民進黨「沒在認…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。