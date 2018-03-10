副總統：絕不會動搖政府推動年改決心

2018年03月10日 16:34 中時 曾薏蘋

副總統陳建仁今下午出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」致詞時表示，軍人年金改革經過多方溝通後，法案即將送到立法院審查，改革過程中難免有紛擾，而改革的進程亦不如原先期待，但絕不會動搖政府推動年金改革的決心。

副總統進一步強調，蔡總統所帶領的執政團隊一直積極推動改革，就是希望可以打造更理想的制度，在推動改革的過程中，執政團隊可能有做得不夠周全、不夠快的地方，一定會虛心檢討，回應台灣多數民意的期待。

「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」今舉行，副總統陳建仁、前總統李登輝、前副總統呂秀蓮、監察委員陳師孟、前行政院長游錫堃、立委姚文智等人皆出席，主持人更在台上稱，今天是「台灣入聯夢幻隊」。

呂秀蓮致詞時表示，她要向副總統陳建仁恭喜，美國日前通過台灣旅行法，以後陳副總統就可以「堂堂去」，「我建議，今年聯合國開幕日，正式由陳副總統領銜去」。

她強調，這幾年，都是國民黨的外交部給她扯後腿，外交部有一個聯合國工作小組，若是不和協進會配合，怎麼努力也沒用

副總統今致詞時指出，蔡總統與所有行政團隊未來將繼續推動各項改革，「絕對不會讓各位失望」。然而，改革將會面對很多挑戰，過程也一定會很辛苦，但只要大家堅定支持改革，作政府的後盾，政府定會勇敢面對、堅持到底。

副總統說，歷經近2年的打拚，政府的改革已逐漸獲致成果，例如在公教人員年金改革方面，去年已完成修法，今年7月即將正式實施；軍人年金改革在經過多方面的溝通後，法案也即將送到立法院審查。

(中時)