文大監事變成訴訟代表人 董事會將提告其背信

2018年03月10日 16:43 旺報 李侑珊

文大校長遴選爭議風波難息。文化大學董事長張鏡湖不滿台科大教授盧希鵬獲選為新任校長，不只不簽署校長資格，並提告董事會，文大專任董事袁興夏說，擔任文大校長遴選監事的李伸一，突然變成訴訟代理人，「鞋子怎麼能代表襪子」，在董事會都不知情的情況下，變成董事會代表，難以接受，不排除將對李提告背信。

文化大學校長遴選風波難息！文大董事長張鏡湖因不滿校長遴選結果，向法院聲請假處分，禁止執行文大董事會圈選校長決議，主張遴選無效，並撤銷遴選結果，而文大董事會監察人李伸一成為訴訟代理人，文大專任董事袁興夏表示，李突然獲委任董事會代表，全體董事會皆不知情，不排除將對李提告背信。

袁興夏表示，監事或監察人在私校董事會的角色，基本上以財務監督為主，而董事長張鏡湖因無法接受校長遴選結果，除了導致準校長盧希鵬無法順利上任，張還對文大董事會提出民事訴訟，近日更突然發生董事會監事李伸一成為訴訟代理人，代表全體董事會，「我們卻沒有人知道，都被矇在鼓裡，整個董事會都變成觀眾！」

袁興夏說，法院如何認定李伸一為訴訟代表人，過程沒人知曉，但若是要對外代表全體董事會，應取得董事的同意，「現在你代表誰，都不跟我們商量，這不是背信那是什麼？」

面對此結果，董事會無法接受，袁認為，「監察人就是監察人，鞋子怎麼能代表襪子，我們認為不可以」，李伸一的做法已涉及背信，不排除提告。

薇閣基金會董事長李傳洪為文大董事，他10日在一場活動上表示，整個校長遴選委員都是張鏡湖找的，票處也是由張派人統計，誰也介入不了，至於張無法接受校長遴選結果，執意不讓盧希鵬上任，到處關說，「這太離譜了，好像是只要我高興就可以」。

(旺報)