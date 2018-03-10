小麥文化節登場 麥香、麥浪吸爆滿人潮

大雅小麥聞名全台，麥穗已由青轉黃。（王文吉攝）

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台中市長林佳走訪麥田，並肯定大雅區農會對農民的照顧。（王文吉攝）
小麥文化節活動現場展示「小麥的一生」，寓教於樂。（王文吉攝）
小麥文化節展示無人機農耕技術，結合傳統農業與新穎科技，提升產業的附加價值。（王文吉攝）
大雅區農會連續15年舉辦小麥文化節，擦亮黃金麥浪招牌，現場人潮滿滿。（王文吉攝）

台中市大雅區農會連續15年舉辦「小麥產業文化節」，擦亮「黃金麥浪」招牌，今年以「麥香花博」為主題，10日在大雅區寶興宮熱鬧展開，現場除有黃金麥浪，並設置花田迷宮，可愛的石虎家族也隱身麥田中；市長林佳龍表示，今年活動不僅結合麥香和花香，為花博暖身，也將新科技融入傳統農業，提升產業附加價值。

市長林佳龍在農業局長王俊雄陪同下走訪麥田，與市民一同逛農特產攤位，並表揚164位績優農民，民政局長周永鴻、大雅區長林華彬、立法委員洪慈庸、市議員張雅旻、張立傑等人均到場共襄盛舉，台中市搜救犬鐵雄和腿腿也現身與民眾同樂。

林佳龍肯定大雅區農會對農民的照顧，他表示，今年的小麥產業文化節，不僅結合台中花博，並展示無人機農耕技術，結合傳統農業與新穎科技，提升產業的附加價值。大雅區農會總幹事林國永表示，大雅生產的小麥除提供金門作為育種之用，農會並加工製成小麥米等販售，以增加農友收入。

大雅小麥產業文化節活動包含農特產品展售、大雅三寶、農具機展示、尋寶、麥田街頭藝人表演、玩麥親子手作等，並舉辦特色美食及家政班手工料理品評，推廣大雅的農特產品。農業局指出，經歷多年的宣導與努力，讓消費者瞭解小麥、蕎麥、紅薏仁等「大雅三寶」，也希望小麥產業能持續締造良好的佳績。

(中時)

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