高雄防疫登革熱 旅遊業者當守護神

2018年03月10日 16:46 中時 呂素麗

2018.03.10 高雄市 ▲高雄市衛生局10日舉辦春季旅遊防疫嘉年華，中華民國品保協會常務副理事長楊賢能（右三）及高雄市旅遊業經理人協會理事長杜廷宏（左三）帶領巨派旅行社員工示範旅遊防疫兩大重點─戴口罩及勤洗手 。（呂素麗攝）

2018.03.10 高雄市 ▲高雄市衛生局長黃志中（右五）、觀光局長曾姿雯（左四）10日與中華民國品保協會常務副理事長楊賢能（右四）等旅遊、旅館業者共同為防疫登革熱誓師。（呂素麗攝）

2018.03.10 高雄市 ▲高雄市衛生局10日舉辦春季旅遊防疫嘉年華，導遊領隊防疫宣言。（ 呂素麗攝）

2018.03.10 高雄市 ▲高雄市衛生局10日下午在夢時代廣場舉辦春季旅遊防疫嘉年華，有旅遊業者設攤宣導。（呂素麗攝）

登革熱防疫決戰境外！高雄市衛生局與旅遊、旅館業者10日舉辦「配合防疫、守護健康」誓師活動，希望透過導遊及領隊把關，只要入境團員有發燒等疑似登革熱症狀

，立即通報衛生單位，啟動防疫措施，嚴防病毒隨著團員趴趴走而帶進國內，讓杜絕病毒於境外。

春季旅遊防疫嘉年華下午在夢時代廣場舉行，有多家旅行社設攤響應宣導，衛生局長黃志中及觀光局長曾姿雯等市府團隊率領高雄市觀光協會、高雄市旅遊業經理人協會、高雄市旅行公會、中華民國旅行業品質保障協會、高雄市觀光旅館公會、高雄市旅館公會及旅行業者等共同誓師防疫宣言。

擔任中華民國品保協會常務副理事長的巨派旅行社老闆楊賢能形容導遊及領隊是旅遊防疫的「守護神」；他說，兩年來，台灣出國及入境旅遊都破千萬人，勤洗手及戴口罩是旅遊防疫兩大重點，阻絕於境外要落實，回國發現有發燒症狀一定要通報，以免疫情擴及家人，國外旅客到台灣旅遊有發燒也要通報，以免擴散到社區。

衛生局長黃志中說，為防堵境外登革熱病毒入侵造成社區次波感染，今年高雄市針對登革熱決戰境外防疫工作執行勞、漁工快篩檢驗、疫區返國入境發燒配合防疫獎勵措施等邊境檢疫策略，以阻絕疫病入侵，衛生局並製作簡單的防疫情境應對措施單張，供帶團導遊、領隊配合執行。

觀光局長曾姿雯表示，觀光客帶來人潮及觀光產值，也容易將境外的疫病帶入國內，尤其東南亞登革熱疫情持續嚴峻，旅行及旅宿業者若發現旅客有發燒的情況，要立即通報。

衛生局疾病管制處長潘炤穎強調，發燒正處於病毒血症期，趴趴走會傳播病毒，引起次一波疫情傳播，因此，導遊或領隊發現入境團員有發燒等疑似登革熱症狀，應立即通報衛生單位啟動關懷防疫措施，馬上轉介醫院檢疫，確診是登革熱，未來考慮對旅行業者及導遊、領隊發放獎金或禮券獎勵。

潘炤穎說，帶團出去則要注意防蚊措施，回國時如有發燒，衛生局在機場有「檢疫轉介站」，可立即送醫院隔離檢疫，避免疫情傳回家裡。

(中時)