台灣赴日愛買「大正、新LuLu」感冒藥 醫師：小心成癮

2018年03月10日 16:49 中時電子報 林郁庭

分析日本2大感冒藥「新LuLu」和「大正百保能黃金A微粒」的成份、副作用和注意事項。（陳敬倫醫師授權使用）

民眾赴日旅遊，有不少人喜歡在藥妝店購買感冒藥，對此，小兒科陳敬倫醫師曾在臉書PO出專業分析文，比較日本市占率最高，也是台灣人愛買的兩款感冒藥「新LuLu」和「大正黃金A微粒」，解析副作用和注意事項，引起網友們注意。

陳敬倫醫師曾在臉書「臭寶爸」上分享塗鴉創作，特別分析日本2大感冒藥「新LuLu」和「大正百保能黃金A微粒」的成份、副作用和注意事項。首先分析各年齡層人對2種藥的服用量，並且直指2款藥皆含台灣未核可成分二氫可待因（dihydrocodeine），該成分屬於鴉片類止咳藥，不建議自行給未滿6歲兒童使用。2款感冒藥主要成分、劑量幾乎相同，差別大概在一為錠劑、一為粉劑。

2017年8月時，衛福部食藥署公告，感冒藥中常含有「可待因」（Codeine）成分，大多是由鴉片中萃取或是透過合成方式取得，低劑量為非處方用藥，可止咳；高劑量為處方用藥，可緩解輕度到中度的疼痛，食藥署列將其視為管制藥品，含可待因成分的非處方藥，醫師方可考慮處方使用於未滿12歲兒童，且應謹慎使用於12至18歲具呼吸功能不全的兒童；婦女於產後哺乳期間亦應禁止使用。

成分比較（一回成人量）：

一、鎮痛解熱：大正黃金A微粒和新LuLu都含有Acetaminophen 300mg，和普拿疼、安佳熱成分相同，可以陣痛、解熱，藥效較溫和且不傷胃，但過量有肝毒性。

二、止咳：大正黃金A微粒含二氫可待因8mg、Noscapine 16mg，新LuLu含二氫可待因8mg。2款皆含鴉片類止咳藥，易造成便祕噁心，有中樞神經鎮靜、頭痛、呼吸抑制副作用，過量或長期使用有成癮風險。

三、鼻水鼻塞：大正黃金A微粒含Carbinoxamine maleate，新LuLu含Clemastine fumarate。抗組織胺，感冒藥中造成嗜睡的主要成分，容易與其他藥物交互作用。

四、化痰：大正黃金A微粒含Guaifenesin、Lysozyme，新LuLu含Potassium、Guaiacolsulfonate。都是醫生常用的化痰藥，其中Guaifenesin就是兒童咳酚糖漿成分。

五、支氣管擴張：大正黃金A微粒和新LuLu皆含鹽酸甲基麻黃麻黃素dl-methylephedrine hydrochloride 20mg。能解鼻塞，但可能出現心悸、頭痛頭暈、手抖、冒冷汗、失眠……等副作用。

六、咖啡因：大正黃金A微粒和新LuLu皆含25mg，可輔助緩解頭痛。普拿疼加強錠則含咖啡因65mg、EVE止痛藥2錠含咖啡因80mg。

(中時電子報)