花蓮文化局圖書館驚見繪本藏刀片 文化局：已報案處理

花蓮市一名家長借閱文化局圖書館繪本，在書中驚見4段刀片。（翻攝自臉書花蓮人社團）

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文化局圖書館公告，呼籲家長留意書籍狀況。（張祈攝）
文化局圖書館進行兒童區書籍清查，並加強借第一線閱書籍檢查。（張祈攝）

花蓮一名家長7日文化局圖書館借閱兒童繪本，回家打開書，驚見4片銳利刀片夾在書內，嚇得家長趕緊蓋起書本，拿回圖書館向櫃檯人員反應，圖書資訊科長楊淑梅表示，目前已報案，由警方介入調查，同時也在館內告牌，呼籲讀者翻閱書籍稍加留意。

該名家長在臉書花蓮人社團貼文指出，日前帶著孩子在圖書館內借閱繪本，孩子在家中閱讀突然問「爸爸這是什麼」，這才看到書中夾著約4段寬刀片、2張明信片，當下立刻帶著書籍歸還圖書館，並要求館內做公告牌，讓其他家長留意書籍狀況，直到9日再訪圖書館仍未見公告，便在公開社團呼籲。

圖書資訊科長楊淑梅指出，經借閱紀錄追查，找到前一名年長男性借閱人，長期關注兒童教育，是繪本書籍的借閱常客，也擔任繪本說故事老師，估計可能在做道具時不小心遺漏，但因系統資料僅有住址，目前仍在持續聯絡中。

楊淑梅強調，前一名借閱者本月4日歸還後，該繪本就放在一般書庫兒童區，等同公開閱覽區域，7日才又被借閱出館，不排除歸還後遭有心人士放入利器，目前已將證物錄案，仍待警方調查，也進行兒童區書籍清查，並加強借第一線閱書籍檢查。

為避免類似情事發生，花蓮市立圖書館10日進行館內書籍全面清查，花蓮市立圖書館長蔡淑香指出，已派員將整館每本書籍檢查一遍，並於兒童館進門區張貼公告，目前未發現類似情況。

(中時)

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