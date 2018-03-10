大家來書寫金門 戰事、村史都好看

金門縣文化局今天推出14本新書，作者群應邀出席發表會。（李金生攝）

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胡璉將軍之孫胡敏越和他的著作「口述歷史~怒潮學校與戰後金門的復甦」。（李金生攝）
作者上台暢談創作歷程及感想，氣氛十分熱絡。（李金生攝）

金門縣文化局今（10）日舉辦「璀璨金門．人文薈萃聯合新書發表會」，作者包括2任金防部司令官的胡璉將軍之孫胡敏越、前金門大學校長李金振和前縣議長王水彰等人，現場滿溢濃濃的書香味。

此次共發表14本著作，有6位金門村史及7位專書作品：羅志平「烈嶼羅厝的美麗與哀愁」、顏炳洳「賢聚-留餘蔭忠孝傳芳」、林志斌「烈嶼之心:東林的那些人、那些事」、陳慶瀚、陳篤龍「科甲聯登的村社-陽翟」、高丹樺「我的家鄉在烏坵」、王水彰「金門呂厝村史」及有食神號稱之美食作家朱振藩特為金門書寫的「行銷飲食文化小品文~金食為開」、享譽繪本界的大師楊更生之亞熱帶生態藝術協會「兒童生態繪本~阿嬤家的戴勝、消失中的魚」及李金振、周陽山聯合作品「口述歷史~戰地金門 兩岸金門」、李福井「口述歷史~八二三史記:(一)太武山驚天一擊；八二三史記:(二)軍民搏命護家邦」及金門恩主公胡璉孫子胡敏越「口述歷史~怒潮學校與戰後金門的復甦」。

縣文化局今早邀請作者來到發表會現場，與讀者開心見面，也上台暢談創作歷程及感想。多位作者能寫也能說，妙語如珠逗得大家哈哈大笑，氣氛十分熱絡。

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