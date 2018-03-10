李登輝力挺柯P 罵民進黨「沒在認真」讚柯「美賣」

2018年03月10日 16:51 中時 曾薏蘋

前總統李登輝昨天表態，今年台北市長選舉，力挺台北市長柯文哲；李登輝今受訪表示， 「就是讓他們（民進黨）要有感覺，這樣才會比較認真，都沒在認真啊！」對於應該要做、要支持的事，「（柯文哲）市長做得美賣（不錯）嘛」。

李登輝今進入會場前，媒體問他，「您昨天說支持柯文哲...」媒體問題還沒問完，李登輝就說，「對啊！」

昨天表態參選台北市長的民進黨立委姚文智及副總統呂秀蓮，也與李登輝一同出席「台灣聯合國協進會第8屆第1次會員大會」， 呂秀蓮致詞時，還特地跟坐在台下的姚文智說，「姚文智立委，我們會和平競爭，把台北市光復下來。」台下哄堂大下。

對於李登輝的表態，姚文智指出，的確會造成老先生的誤會，民進黨是因還沒有提名，提名程序比較沒有確定，老先生的意思應該是說，「民進黨沒有提名人」，只好做出什麼樣選擇，他認為，這些都是鼓勵啦，也會努力老先生知道；去年12月17日他邀請李時，因為寒流，所以沒見到面，「其實我們都在爭取民進黨提名，會找時間去拜會」。

媒體追問，有民調指出，若民進黨不推人，柯文哲和國民黨的丁守中，民調會越來越近？姚文智說，這民調的結果就是民進黨沒有推人，民進黨只要確定提名，現在「寄放」在柯市長那裡的民調就會回籠，藍綠歸隊之下，會是一個三足鼎立的選舉，民進黨只要團結，堅定提出自己的候選人，就會勝利，其實這民調沒有什麼變化，最大關鍵在提名，阿輝伯的誤會應該也是源自於此。

民進黨對於提不提名還在搖擺不定？姚文智說，也不會啦，確定一個機制，看有不能有什麼樣的協調、規劃、民調，這機制趕緊確立，市民的思路會越來越清楚，民進黨全面執政，提名市長不但是責任，讓選民不要猶豫不覺，也是努力的方向，這個方向就是黨內民主程序。

呂秀蓮受訪指出，她手上握有一些資料，可以讓大家看清柯文哲的真面目；媒體追問，資料是什麼？呂秀蓮拿出是與319槍擊案的資料說，她會逐一公布。

(中時)