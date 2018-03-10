小虎鯨胃內塞18個塑膠袋　環保署：限塑令盼年減15億個塑膠袋

2018年03月10日 16:54 中時 洪安怡

又有海洋生物把塑膠袋吞下肚！高雄港有3隻小虎鯨搶救不治，經解剖發現，最瘦小的一隻小虎鯨，胃內竟塞滿18個塑膠袋！環保署回應，為了降低塑膠垃圾危害，限塑政策已擴大實施辦理，預計每年可再減少15億個塑膠袋的使用，長期目標是2030年全面禁止提供免費塑膠袋，盼降低塑膠袋再被海洋生物吞進肚內的情形。

環保署從2002年開始頒布首波限塑令，規定公部門、速食業者、百貨業者、超市等不得免費提供塑膠袋後，平均每年減少約20億個塑膠袋；今年1月1日擴大實施至飲料店、麵包店、洗衣店、書局等，約莫10萬家業者，初步估計，每年可再減少15億個塑膠袋，預計今年6、7月將進行成效評估。

環保署廢管處處長賴瑩瑩指出，環保署限塑政策是採分階段實施，2020年起，將限塑令擴大到所有開立發票的小型零售業，都不得提供免類的一次性塑膠袋；2025年則是所有對象都限制提供，最終要在2030年達到全面禁用一次性的購物用塑膠袋、免洗餐具、塑膠吸管等。

此外，環保署在去年與環保團體共同成立「海洋廢棄物治理平台」，並於上月發布相關行動方案，除了限塑政策外，更預計5年派出5000艘環保艦隊，攜回漁船廢棄物及海上漂流物；強化陸源垃圾及河川垃圾攔除清理，並投入淨灘活動等，也會進行海洋環境相關調查，且2019年將努力朝向世界上第一個開始限用塑膠吸管的國家，希望早日達成「無塑海洋」的目標。

賴瑩瑩說，海洋生物誤食塑膠製品的訊息時有所聞，過去也曾經有塑膠吸管跑進海龜的鼻腔內，導致海龜呼吸困難；限塑政策給民眾帶來一點不便，但對整體環境卻有相當大的助益，這幾年民眾想法與觀念都有在進步，反彈聲浪也漸漸變小，環保署的目標是2030年全面禁止提供免費塑膠袋，期望全民能一起努力。

(中時)