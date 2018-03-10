苗栗家扶發445萬獎助學金 學子奮發向上表現優異

2018年03月10日 17:09 中時 陳慶居

今年符合申請苗栗家扶中心獎助學金資格的學子，10日發給513名大專及高中職生445萬元助學金。弱勢家庭資源雖匱乏，仍有不少奮發向學成績優秀的學子，母親是新住民的王奕晶與王儀川姊妹，從小由叔叔協助扶養長大的湯怡靜和湯聖皓等，努力過程都令人動容。

家扶中心主任湯鳳琴表示，獲獎助學金的優秀學子不少，其中王奕晶與王儀川姊妹，姊姊就讀科大餐飲管理系3年級，受母親興趣影響致力學習西點烘焙，高職曾獲金手指殊榮，努力爭取到台北君悅飯店點心坊實習的機會。

妹妹王儀川對美術有天份及興趣，升學考試一度不理想大受打擊，後來努力考上基隆高中美術班，高一又因跟不上進度而難過流淚，但她加倍的努力練習，擅長以水彩及素描表達心境，今年大學術科測驗，獲得全國最高分96分佳績，未來希望當個美術老師。姊妹各在專長領域發光發熱。

來自原住民家庭的湯怡靜、湯聖皓姊弟，是由叔叔協助扶養長大，因缺乏學習刺激課業落後，但弟弟樂天開朗有毅力，善用原住民優秀的運動神經，他選擇以速度與靈活度取勝的網球，目前在18歲級全國排名59，正努力爭取打進全國前10名，獲得廠商贊助以減輕姐姐的經濟負擔。

湯怡靜則因從小接受社工幫忙，覺得這個職業很好，希望自己也成為一個社工，現階段已參與過榮民老人服務及社區長照實習，努力半工半讀支持弟弟完成的夢想。

家扶中心主任湯鳳琴，感謝各界愛心捐助，讓受扶助孩子在學習之路走得更順利穩定，其中京元電董事長李金恭董、井得企業董事長黃明智董事長、黃美月及希望苗圃社會企業各捐贈10萬元。

(中時)