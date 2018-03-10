民進黨台南市長黃偉哲出線 國民黨策略出招「以彼之道，還施彼身」

國民黨台南市黨部主委謝龍介提出「以彼之道，還施彼身」的方式對付黃偉哲，並認為兩周內3位泛藍與在野聯盟人選，即可協調出一種民調模式施行。（程炳璋攝）

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民進黨台南市長人選確定由黃偉哲出馬，國民黨台南市黨部已想好招數對付主要敵人，主委謝龍介10日表示，已蒐集整理民進黨初選期間另5人對黃公布的黑資料，將「以彼之道，還施彼身」，要黃偉哲將事情說清楚。黃偉哲陣營則認為泛藍應趕快產生人選，而非急於叫陣。

「先要他將自己的國會主任曾碧珠詐領台商一案說清楚」國民黨台南市黨部主委謝龍介稱黨部已蒐集整理民進黨初選時黨內互打的各項資料，準備用來對付黃偉哲。

謝批評黃偉哲過去喜歡「扮豬吃老虎」，他曾經涉嫌牛頭牌沙茶醬拿錢關說案，最後雖判無罪，但一開始檢察官被起訴是事實，這次對曾碧珠詐台商事件從頭到尾打模糊仗，讓人合理懷疑內情有問題。

高思博陣營表示，民進黨的李俊毅曾公開質疑有同黨參選人花費上億元來打選戰，如今初選結束，黃與其放話說要用省錢的方式來打大選，應該早日公佈初選經費支出，以昭公信。

黃秀霜表示，未來會持續走基層，強化組織戰，加強市政理念傳達，並配合黨的策略來對抗民進黨的黃偉哲。

陳子敬表示，黃偉哲出線後，值得觀察後續民進黨內部的分裂問題，在野聯盟才有爭取民進黨分裂票源的機會。

謝龍介表示，民進黨中央執政後大環境氛圍已不好，國民黨大有可為，過去流失的選票會回流，預測藍綠選票回到4比6，只要泛藍在年底選戰中再拿到超過10%的選票，就有獲勝機會。

針對國民黨「以彼之道，還施彼身」策略，黃偉哲陣營發言人郭國文回應，現階段國民黨應趕快產生人選，而非急於叫陣。

(中時)

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