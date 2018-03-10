景美師大拔河隊 荷蘭世界盃錦標賽摘金

2018年03月10日 17:13 中時 柯伶穎

「中華台北－景美師大」女子拔河隊赴中國大陸徐州參加2018世界盃室內拔河錦標賽，傳來捷報！冠軍戰中以2:1逆轉勝擊敗大陸隊，勇奪得2018年世界盃室內拔河錦標賽540公斤組錦標賽金牌，睽違四年後再度獲得一面金牌。

2014、2016已連續兩屆中華台北女子代表隊都屈居銀牌。今年景美師大拔河聯隊最後還是選擇保留實力不在公開賽出賽，其實部分也是對準實力堅強的中國隊的策略之一。

台北市景美女中表示，中華隊在預賽中，分別與韓國、拉脫維亞、巴斯克、荷蘭、新加坡及大陸對戰，結果以6戰全勝、一局未失，積分第一之姿，闖進四強賽，並接著以2比0輕取荷蘭，挺進金牌賽，對手正是預期中的中國大陸隊。

金牌戰第一局，大陸隊一改預賽的守勢，抓準時機直接發動攻勢，讓他們取得第一局；到了第二局，中華隊教練郭昇隨即調整隊形，讓中華隊將比數扳成1比1平手；第三局，雙方盡展實力，攻守力敵，在鏖戰近兩分半鐘之後，景美師大拔河聯隊控制住比賽節奏，奪下勝利，贏得金牌。

今天上場的選手今天上場的選手有陳姿蓉、林秀怡、田嘉蓉、高佳儀、高巧宜、黃婷宜、鄭懷云、李庭瑄、田嘉欣，9人全是景美女中校友。其中陳姿蓉、田嘉蓉、高佳儀、高巧宜、黃婷宜五人，均為2016年世界盃室內拔河賽的國手，當時金牌戰落敗的眼淚，化成一年努力訓練的汗水與今日勝利難忘的比賽。

(中時)