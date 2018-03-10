佛州買槍年齡升至21歲 NRA向聯邦法院興訟圖阻止

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美國佛羅里達州州長史考特9日正式簽署學校安全法案，把合法買槍年齡從18歲提高至21歲，並為部分學校職員佩槍鋪路。佛州高中校園2月槍擊案倖存者及學生都認為，新法未符合他們的預期。而美國全國步槍協會（NRA）則批評，新法牴觸憲法，NRA並已向聯邦法院提出訴訟，意圖阻止佛州推行新法。

佛州州長史考特簽署的這項新法，是因應2月14日校園槍案受害者親友的訴求而生。佛州道格拉斯高中19歲退學生克魯茲，當天返回校園大開殺戒，槍殺了17名師生。新法歷經3周激烈辯論，還造成民情沸騰，7日終於在佛州議會表決通過。

新法將最低購合法購槍年齡從18歲提高到21歲，亦要求買槍要有冷靜期。NRA堅持反對提高買槍年齡，指法案是「欺凌及強迫」，並已向聯邦法院提出控訴，指佛州的新法違反憲法第2及第4修正案，侵犯了數以千計守法美國公民的權利。

該法也禁止使用可使半自動武器轉為全自動的調整裝置，並投注更多經費於學生心理健康相關工作上。新法也納入爭議性頗高的志願「保衛計畫」，以遭槍擊喪生的球隊教練費斯（Aaron Feis）命名，目的在讓部分學校職員佩槍，以「助預防或緩和校園濫射事件」。這個條款主要是針對教練和職員所設，也適用於有從軍或執法經驗的教師。

州長史考特先前曾多次提到自己不支持「保衛計畫」，不過他也強調，這個計畫是志願性質，而決定是否在校實施的警長和學校董事會都是民選產生。他說：「要實施，得先過警長這關…得先過學校董事會這關…沒有任何一個人會被迫去做這件事。」

此外，新法並未禁止出售或持有槍擊案兇嫌常使用的AR-15突擊步槍等半自動武器。

(中時)

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