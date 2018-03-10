低血糖開車釀禍？ 連撞2車再撞牆翻覆

灰色休旅車自撞後車翻，車頂、車頭幾乎全毀，現場滿地碎裂零件。（王文吉翻攝）

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灰色休旅車撞上大甲國中圍牆，之後失控翻覆，輪圈、避震器也與車身解體。（王文吉翻攝）
灰色休旅車自撞翻車，車頭被削掉一半，零件四處飛散，安全氣囊也沾滿血跡。（王文吉翻攝）
灰色休旅車在鎮瀾文化大樓前翻覆，地上留有長長刮痕，怵目驚心。（王文吉翻攝）

台中66歲許男10日中午12時許駕駛休旅車行經大甲區信義路，擦撞多輛轎車後，受困翻覆的車內，因車體擠壓造成許男昏迷重傷，目擊民眾看到休旅車倒車撞上騎樓柱子，又繼續往前衝，以為是肇事逃逸就趕緊報案。警方初步調查，肇事駕駛沒有酒駕，疑似血糖太低釀禍。

警方調閱路口監視器還原事發過程，發現灰色休旅車肇事前，已經有蛇行狀況，行經大甲區信義路，先是撞上路旁2部車輛，倒車撞上柱子後沒有停下， 再往爆衝近300公尺，撞上大甲國中圍牆，瞬間零件四處飛散，車輛也失控側翻。

因撞擊力道猛烈，許男受困駕駛座昏迷，消防隊使用破壞器材破壞車體後，才將他救出，送到大甲李綜合醫院急救。經急診醫師檢查，許男頭部及身上有多處撕裂傷，除右鎖骨及右大腿骨折外，又肋骨也有多處骨折，經搶救已經清醒，仍在加護病房觀察。

警方表示，家屬稱許男患有高血壓、糖尿病，他到院時血糖偏低僅有60左右，研判可能是因此發生車禍意外，但確切肇事原因，需等許男出院偵訊後才能釐清。

(中時)

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