網紅打卡最新情報 闇黑系「叉燒包」來襲！

2018年03月10日 17:36 中時 徐力剛

「G利起士包」仿柑橘外型製作，是店內熱門打卡商品，售價128元＋10％／單點。（圖片提供／點點心）

「蟹子墨魚卷」結合港、日2種元素入饌，售價118元＋10％／單點。（圖片提供／點點心）

點點心新菜「甘味人蔘雞湯」，售價168元＋10％／單點。（圖片提供／點點心）

2015年底港式飲茶「點點心」插旗台灣，以造型「豬仔流沙包」刮起旋風，全台門市即日起推出6道全新商品，滿足食家饕客味蕾。

走入點點心微風信義門市，寬敞舒適空間映入眼簾，伴隨食物香氣，三五好友寒暄聲此起彼落，充滿濃厚港式風情。來到茶樓大啖美味港點，實為人生樂事，有別傳統叉燒包白色外皮，改良款「闇黑叉燒包」以食用竹炭粉製作黑色系外皮鬆軟不黏牙，搭配香濃叉燒餡，散發誘人香氣，味覺、視覺雙重滿足;另款「G利起士包」仿柑橘外型製作，內餡夾入濃郁起司、雞丁與炒菇，橘黃色外皮搭配綠葉點綴十分吸睛，鹹香起司與爽脆鮮菇在口中混合。

創意港點「蟹子墨魚卷」以日式壽司為靈感，以手工方式將生蝦拍打成蝦漿，外層以紫菜包裹再撒上魚卵，外形酷似日料常見壽司，魚卵顆粒口感與綿密蝦漿充斥口中，令吮指回味;說到港式料理不可錯過美味湯品，「甘味人蔘雞湯」加入人蔘、紅棗與雞肉細火慢燉，湯頭濃醇不膩雞肉入口即化。

點點心表示，店內客群以20~40歲年輕女性居多，此次看準商機推出卡哇伊造型餐點，滿足拍照打卡慾望。人氣品項「豬仔流沙包」自2015年起至2017年銷量突破百萬顆，店內平均客單落在400元上下，此次6款新品預估可帶動整體業績1至2成成長，目前點點心全台共3間門市，今年6月第4間門市選址新竹巨城開幕，大家敬請期待。

(中時)