日帝京大聯手義大 深化醫療教學合作

2018年03月10日 17:33 旺報 張國威

推動國際化校園，是全球大學共同目標，義守大學與日本姐妹校帝京大學多年往來密切，近期更進一步洽談兩校醫學院交流計畫，未來將針對兩校特色教學辦理各項活動，活絡台日醫療教學資源流通。

義大醫學院副院長楊智惠表示，很開心醫學院和帝京大學有進一步的合作關係，寒假期間就有２位義大醫學院生，參與「2018帝京哈佛冬季特別講座」，學生反饋佳，期待後續有更多師生交流機會；該強化交流計畫由「義大國際及兩岸事務處」李守愛顧問促成，兩校「護理學系」系主任林佑樺、伊豆上智子共同參與，針對未來可能的合作方針加以深化。

寒假帶隊參與帝京哈佛講堂的義大「學士後醫學系外國學生專班」助理教授謝季峰表示，帝京哈佛講堂自2014年起開始辦理，每年邀請哈佛大學等知名大學公共衛生領域學者授課，針對不同主題設計４到５天的課程，今年參與的義大學生為「後醫系」來自貝里斯的Paul Morgan，及義大「生物科技學系」台灣學生韓佳穎，兩人均感收穫豐富。

帝京海外留學部門吳俐里說，義大生在哈佛講堂中表現優異，帝京的日本教師直說：「下次一定要再找義大生參加！」。兩校已達成共識，列出可能的交流期程，將針對雙方積極投入的智慧醫療、社區醫療照護等領域，籌備一系列活動。

(旺報)