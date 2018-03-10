台中門戶之河筏子溪迎賓廊道啟用

筏子溪永春東路至台中高鐵站河段左岸約6公頃的高灘地，立體文字地標「TAICHUNG」已成為打卡熱點。（陳世宗攝）

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筏子溪迎賓廊道10日正式啟用，市長林佳龍和民眾在碧草如茵的河畔野餐，感受筏子溪的自然風光！（陳世宗攝）

「世界的筏子溪、台中的迎賓河！」筏子溪迎賓廊道10日正式啟用，市長林佳龍和民眾在碧草如茵的河畔野餐，感受筏子溪的自然風光；林佳龍指出，筏子溪不僅是台中的門戶之河，也展現河川豐富生態資源，日出、日落、夜晚都有不同樣貌，歡迎市民來筏子溪享受多樣河岸風光。

水利局長周廷彰說，筏子溪位台中高鐵軌道與74號快速道路間是台中國際門面，市府編列5500萬元改善筏子溪永春東路至烏日高鐵站河段左岸高灘地，打造長達1.8公里兼具河岸景觀與親水空間的「筏子溪迎賓廊道」，設置立體文字地標「TAICHUNG」，迎接到訪的賓客們。

「筏子溪迎賓廊道」10日舉行啟用，市長林佳龍、水利署長賴建信及各級民代到場參加；現場還有民眾參與河畔野餐，眾人在筏子溪畔享用美食，體驗大台中的新興親水景點。

林佳龍表示，筏子溪東海橋下游部分，經市府向中央爭取，水利署預定自明年起分3年完成徵收及整治，市府爭取前瞻計畫， 預計將投入近23.4億經費辦理筏子溪整體治理，透過中央、地方攜手打造筏子溪成為台中人驕傲的世界迎賓之河。

賴建信指出，水環境建置牽涉用地處理、景觀建置、生態保育等複雜環節，但林佳龍是他看過首長中，最重視水利建設的一位；大台中目前成績也顯示市府團隊的決心。

周廷彰強調，目前已於筏子溪永春東路至台中高鐵站河段左岸約6公頃的高灘地，以既有河川礫石設置石籠地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等設施，其中，立體文字地標「TAICHUNG」已成為打卡熱點，民眾到台中旅遊的必訪景點之一。

(中時)

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