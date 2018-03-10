記者之死引爆「絲絨革命」以來 斯洛伐克最大規模反政府示威

2018年03月10日 18:42 中時 諶悠文

斯洛伐克記者庫恰克與未婚妻上月於住處遭槍殺，雙雙身亡，警方懷疑因他調查政府高層與義大利黑手黨勾結而招來殺身之禍。此一命案引爆全國民眾怒火，斯國首都布拉提斯拉瓦數萬民眾走上街頭抗議，要求總理費科下台。

這是自1989年捷克斯洛伐克「絲絨革命」推翻共產體制後，最大規模反政府示威。斯洛伐克和歐洲其他城市也有抗議活動聲援。

警方上月25日晚發現27歲的記者庫恰克和未婚妻頭部、胸部中彈，陳屍家中。事後新聞網站「aktuality.sk」刊出庫恰克最後一篇未完成的調查報導，內容揭發涉貪的政府高層與義大利黑手黨關係匪淺。報導提到，與犯罪組織有往來的政治人物「每天都能接觸到斯洛伐克總理」。

庫恰克點名曾為模特兒、選美佳麗、現為費科助手的特羅斯科娃以及國家安全委員會秘書亞桑與黑手黨掛勾，但他沒有指出他們犯下的過失或罪名。庫恰克的報導導致費科3名密切的夥伴下台，包括文化部長與一名貼身幕僚。

抗議群眾要求徹查庫恰克命案，以及重組「值得信任的新政府」。庫恰克命案打破了斯國在「絲絨革命」推翻共產體制近30年、加入歐盟14年後的平靜。

費科執政12年來帶領斯國經濟發展，如今卻有約5萬人在布拉斯提瓦街頭遊行，高喊「受夠了費科」。

斯洛伐克總統基斯卡表示，政府面臨嚴重信任危機，建議籌組新政府或提前大選，重建民眾對政府信心。該國3名最高階首長基斯卡、費科和國會議長丹科開會，但未能達成共識。費科表示，周末將會晤合組聯合政府其他2黨領袖，商討如何解決危機。

(中時)