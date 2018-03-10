中市世界母語日嘉年華會傳承母語文化多元共好

2018年03月10日 17:47 中時 陳世宗

台中市政府教育局10日在市民廣場舉辦「2018世界母語日嘉年華會」！邀請長安、永安國小等14所辦理母語教學的國小參與，透過闖關遊戲帶領學生發掘母語學習樂趣；現場還有泰雅族組曲、台灣唸謠童謠、新住民子女烏克麗麗等精采表演，各校全力展現母語學習成果。

今年世界母語日嘉年華會以「你我一家親、花漾台中遇幸福」為主題，除凸顯台中多元共榮的社會現況，並協助孩子使用母語，認識他族語言及文化，進而展現出包容的學習態度；現場還邀請花博吉祥物－石虎家族到場與學童們一起玩耍！副市長林依瑩、教育局長彭富源等出席參加。

彭富源說，市府一直以來投注許多心力推動母語教育，希望能夠向下深耕母語文化，目前學校會依學生的組成開設不同的母語課，只要有學生想學任一種母語，校方都願意聘請師資來滿足學生知的權益。

林依瑩表示，學習母語不僅要保存和使用，也要傳承文化的基因，讓多元文化並存，大家能了解彼此差異互相包容，就和辦理年底的台中世界花卉博覽會的精神一樣，都是希望各個族群之間「共享、共生、共好」。

活動現場除安排閩南語活動，還有客語、原住民族語及新住民族語的表演活動，並邀請推廣母語教學績優學校設攤，規畫母語闖關遊戲；闖關券上以母語設計實境解謎，讓大小朋友一起參加，既增加親子互動，也達到共學母語目的，期待母語融入生活，深耕母語文化。

(中時)