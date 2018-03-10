白河木棉花節登場　紅紅花道現人群

2018年03月10日 18:14 中時 莊曜聰

火紅木棉花與綠油油的稻田相映襯，絢爛醒目。(莊曜聰攝)

白河區公所網站有提供即時花況查詢。(莊曜聰攝)

民眾在現場設置的裝置藝術拍照留念。(莊曜聰攝)

被外媒評為全球最美15條花道之一的白河林初埤木棉道花況良好，目前開花率已超過5成，10日上午區公所在林初埤舉辦音樂會替為期近1個月的木棉花節開幕，現場有古箏、薩克斯風演出，適逢假日，現場不斷湧現賞花人潮，走在紅紅的木棉花道上，相當浪漫。

白河區長蕭福清表示，3月春暖花開，也是木棉花道最美的時刻，目前花開約5成，預計月底將會全面盛開，火焰般的紅色與一旁綠油油的稻田相映襯，絢爛奪目，近2年都吸引逾30萬人次前來遊賞。

蕭福清說，木棉花節從即日起到4月8日結束，主要區域在南90線周邊道路，期間每逢假日安排有農村市集、街頭藝人表演、攝影比賽、集章送好禮等活動，木棉道周邊也陳設五顏六色的「糖果屋」與人氣旺旺的「台灣GOGOGO」等特別的裝置藝術，可做為遊客拍照打卡的景點。

為維護賞花品質及交通順暢，假日期間公所協調白河警分局加派警力，在木棉花周邊重要路段進行交通管制，遊客可多利用大眾運輸工具及觀光T-BIKE前來賞花，自行開車者可在南88、89線雙向停車，再步行到木棉花道區，也可上白河區公所網站「木棉花專區」查詢相關資訊。

(中時)