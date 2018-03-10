被問到總統任期是否可能改變 普丁稱無意修憲

2018年03月10日 18:41 中時 季節

當過多年總統，且極可能繼續再當至少一任的俄國總統普丁，被問到俄國總統任期是否可能改變時表示，沒有修改憲法的計畫，儘管外界一直有聲音質疑，當初修改憲法募後跟普丁有關。

俄羅斯衛星通訊社10日報導指出，普丁接受訪問，在在回答NBC電視台主持人梅根∙凱利（Megyn Kelly）有關可能修改總統任期的問題時表示：「我認為我昨天已經向你說過，我從來沒有修改過憲法，我目前也沒有這個計劃。」

俄羅斯將於3月18日舉行總統選舉，共有8名候選人競選，包括獨立參選的現任總統普丁，他的民調遙遙領先其他人。

普丁於2000年首度當選俄國總統，那時一任4年，2004年成功連任，2008年，由於俄國憲法規定總統只能連任1次，因此改由時任總理梅德韋傑夫競選總統並順利當選，普丁則轉任總理。

但梅德韋傑夫5月才上任，同年10月就宣布希望延長俄國總統任期為6年，國會隨後在執政黨多數優勢下通過修憲案，梅德韋傑夫於12月30日簽署修憲案，使之正式確立。

然而儘管修憲案是在梅德韋傑夫任內推動並完成的，但當時就有政治觀察家指出跟普丁有關，且將有利他重返總統寶位。

果然普丁在2012年就第三度出馬選總統，梅德韋傑夫不選，普丁順利當選，回頭讓梅德韋傑夫又去當總理。今年是普丁第四度選總統了。

(中時)