被問到總統任期是否可能改變 普丁稱無意修憲

友善列印
中時

當過多年總統，且極可能繼續再當至少一任的俄國總統普丁，被問到俄國總統任期是否可能改變時表示，沒有修改憲法的計畫，儘管外界一直有聲音質疑，當初修改憲法募後跟普丁有關。

俄羅斯衛星通訊社10日報導指出，普丁接受訪問，在在回答NBC電視台主持人梅根∙凱利（Megyn Kelly）有關可能修改總統任期的問題時表示：「我認為我昨天已經向你說過，我從來沒有修改過憲法，我目前也沒有這個計劃。」

俄羅斯將於3月18日舉行總統選舉，共有8名候選人競選，包括獨立參選的現任總統普丁，他的民調遙遙領先其他人。

普丁於2000年首度當選俄國總統，那時一任4年，2004年成功連任，2008年，由於俄國憲法規定總統只能連任1次，因此改由時任總理梅德韋傑夫競選總統並順利當選，普丁則轉任總理。

但梅德韋傑夫5月才上任，同年10月就宣布希望延長俄國總統任期為6年，國會隨後在執政黨多數優勢下通過修憲案，梅德韋傑夫於12月30日簽署修憲案，使之正式確立。

然而儘管修憲案是在梅德韋傑夫任內推動並完成的，但當時就有政治觀察家指出跟普丁有關，且將有利他重返總統寶位。

果然普丁在2012年就第三度出馬選總統，梅德韋傑夫不選，普丁順利當選，回頭讓梅德韋傑夫又去當總理。今年是普丁第四度選總統了。

(中時)

記者之死引爆「絲絨革命」以來 … 金正恩示好川普 中國利益受損！…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。