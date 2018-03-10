金正恩示好川普 中國利益受損！？

2018年03月10日 17:57 中時電子報 何宜玲

中國與美國因為地緣位置不同的關係，導致在國際關係的利益上有所差異，甚至在北韓擁核問題上出現衝突或矛盾，有中國學者指出，川金即將會面的前夕，國際情勢又起了大幅度變化，這些變化不只是美朝韓之間演出了新版「三國演義」，還造成了中美關係轉向「競爭大於合作」的新趨勢。最後至關重要的是，針對北韓擁核的實際層面而言，中國和美國能夠默許之處剛好相反。也就是說，在中美利益不同調的前提下，金正恩如果越向川普靠攏，牽動的可能是習近平的敏感神經。

中國以外交和國際關係為核心的民間智庫察哈爾學會研究員王鵬，日前為《金融時報》中文網撰稿表示，他認為如果川金高峰會正式舉行，那麼美國和北韓很可能在以犧牲中國利益為前提的情形下，進行兩國單獨和平會談。此外，中國與北韓毗鄰而居，應當是重要的利害相關方，卻在這次重要的會談中被缺席了，他認為這是美朝韓共同演出的「新三國演義」中，三國之間存在著心照不宣的默契。

《金融時報》中文網專欄報導指出，中國和美國之間的總體實力仍有落差，先不論中美領導人的善意或惡意，兩國關係之間基本上的互動是「合作大於競爭」。但是現在，美國卻被一個被視為「流氓國家」的政權拉攏，讓事情起了變化。以國際關係而言，這種變化當然牽動了地緣政治版圖。

首先，文章認為川普就此展現了多疑多變的商人性格，讓中國不得不防。其次，金正恩努力提升核武和導彈的能力，升高了美國抑制的成本和風險。最後，重要的是中美關係質變了，正從過去「合作大於競爭」轉化成「競爭大於合作」。因為十九大之後，中國國家主席習近平展現出的「中國模式」可能與美國模式相互競爭，讓美國感到威脅。

至於北韓是否會往無核化邁進，金正恩真的願意放棄核武嗎？文章認為現在媒體對此事太過樂觀，北韓不會真的棄核，因為過去兩代金氏王朝都以擁核當成家族延續的生存保障，擁核更入了北韓憲法、黨章，要真正放棄談何容易。金正恩對於美國、中國和整個國際社會也不可能完全信任，換句話說，他可能只能相信核武。

這些事情的新變化對中國實際利益又產生了什麼影響呢？文章認為，中國和美國立場不同，美國因為地處遙遠，對北韓的紅線設定在，北韓不能同時擁有可用於實戰的核武器和可攻打美國本土的洲際飛彈，如果北韓不構成直接威脅，那麼美國就可以實施戰略忍耐。

但是，中國的情況剛好和美國相反，北韓就在中國旁邊，金正恩發展洲際飛彈對中國的影響不大，但是擁有核武就像是在中國旁邊放了一顆不定時炸彈。光是一次核試驗也能對中國渤海、東北地區的生態環境嚴重威脅。若真正動武，平壤只要射出中程飛彈就可以打到中國很多核心城市，根本不需要用到遠程飛彈。

川普身為一名商人出身的總統，看中的是北韓的核產品，可能向金正恩開價，但是核武真的是產品嗎，也許在金正恩眼中那是一項非賣品。因此，文章最後提醒川金如果真的進行會談，那麼中國利益是否在其中受損就值得好好關注。

(中時電子報)