全美最痛恨的人 因詐欺被判刑7年

2018年03月10日 18:40 中時 鍾玉玨

美國圖靈藥廠前執行長施克雷利（Martin Shkreli）曾因在2015年將達拉匹林（Daraprim）這個用於治療罕見弓漿蟲症（Toxoplasmosis ）的藥物大幅調價，從每顆13.5美元漲至750美元，引起全美公憤，並被冠上「全美最痛恨的人」、「黑心藥商」等惡名。35歲的他9日因為金融詐欺被紐約法院判刑7年。

去年8月他就因為名下兩家投資基金公司詐騙投資人而被判證券詐欺罪成立。但是非不斷的他在保釋等待判刑期間卻揚言懸賞5000美元給任何能夠扯下希拉蕊．柯林頓一撮頭髮的人，而被法官撤銷保釋，入監服刑。

此外，他2015年購入一張絕版音樂CD，去年上網賤賣後，賠了約100萬美元。這張CD是紐約傳奇非裔饒舌樂團「武當派」（Wu-Tang Clan）唯一一片未發行的秘密專輯《少林往事》(Once Upon a Time in Shaolin)。據報導，施克雷利在2015年以200萬美元買下全球僅此一張的專輯，去年在eBay拍賣，後來腰斬賤售，賠了約100萬美元。但是由於施克雷利人在監獄，這張專輯要如何送到得標者手中不得而知。何況武當派已經發出聲明，在2103年以前都不能播放這張專輯，只可在私人聚會時播出。因此有關這張專輯的真偽問題開始浮現。

(中時)