「免經驗日領萬元」　車手上工實習即遭逮

南投警方破獲詐欺集團車手案，共逮捕5人、起出現金近百萬元，一干嫌犯移送法辦。（沈揮勝翻攝）

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南投警方截獲詐欺車手所駕駛的車輛，並當場搜出近百萬元之詐欺贓款。（沈揮勝翻攝）
現金與證物。（沈揮勝翻攝）

南投警方9日偵查詐欺案件，縣刑警大隊循線在彰化縣鹿港鎮攔截到1車5人之詐欺集團成員，並在車上查獲近百萬元之詐欺贓款，全案訊後依詐欺及組織犯罪防制條例罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

南投縣警局指出，刑大運用大數據統計和行為模式，針對ATM提款車手犯罪模式進行分析，查知最近有詐欺集團成員駕車載運車手正在台中、彰化地區四處提領詐欺贓款，隨即派員前往追蹤。

9日會同台中市警局刑警大隊、彰化縣警局田中分局、鹿港分局等單位共同實施攔截圍捕，趁犯嫌加油之際上前攔截，當場查獲25歲吳嫌、20歲陳嫌與周嫌、21歲柳嫌與李嫌等1車5人，並查扣詐欺贓款新臺幣93萬6000元、金融卡14張及存簿、手機、毒品吸食器等贓證物。

警方表示，目前刻正全面清查被害人數。該案李姓嫌犯為南部某校大學生，因受詐騙集團「免經驗，工作輕鬆，日領萬元！」的噱頭吸引，與柳姓友人租車自台南北上台中與吳姓、陳姓及周姓詐欺成員碰頭後，改由吳姓嫌犯駕車搭載至中、彰地區各處ATM提領詐欺贓款。

警方指出，李姓大學生等人初次上工完全搞不清楚狀況，上車後只能聽從指示持金融卡下車提款，完全不知道自己身在何處，自9日上午10點至下午3點，短短數小時即提領近百萬元，幸警方及時鎖定車輛位置前往攔截，保住被害人血汗錢。

他遭逮後懊惱表示，提領兩次後大概清楚自己應徵到車手工作，卻因害怕遭受脅迫傷害，仍硬著頭皮繼續提領，對於自己誤觸法網之行為感到後悔莫及。

縣警局長邱寬愉呼籲民眾，天下沒有白吃的午餐，也沒有輕鬆獲取高利的工作，網路上廣告訊息氾濫，務必小心求證仔細注意，避免誤入歧途，遭不法分子利用仍不自知。

(中時)

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