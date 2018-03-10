好市多「新寵」CP值超高 網友跪求：低調點！

2018年03月10日 18:13 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

此款冰淇淋又引發搶購熱潮。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

知名美式賣場Costco的商品種類非常多，也經常引發大家瘋狂搶購，最近Costco又有一款商品被網友激推狂讚「CP值超高」，就是冰淇淋，沒想到網友一PO文引發底下網友都跪求「低調一點，希望不要被搶光！」

網友貼出CP值超高的冰淇淋。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

Costco被「瘋搶」的商品不管是，去年引發「喪屍搶購潮」的厚奶茶，還是被瘋狂掃貨的鐵盒拼圖，或是草莓季就會推出的草莓大福跟草莓千層蛋糕等，都是一上架就被消費者狂搶，讓許多網友還在好市多的臉書社團裡詢問哪裡有貨，現在又有一款商品被網友「激推」，因為現在天氣開始會逐漸炎熱，最近也開始會有人會開始吃冰或冰淇淋，此款Costco販售的冰淇淋日前被網友PO上臉書，他表示此款盒裝冰淇淋太好吃了，只有很單純的淡淡奶香，根本不輸知名品牌「哈根達斯」，而且價格也相當實惠，CP值爆表！

許多網友怕又被瘋搶因此跪求大家低調一點。(圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

沒想到此文一發引起許多網友的關注，許多人都表示CP值真的超高，甚至還有人表示要大家低調，「貼出來又一堆人搶，，，怕。」、「噓!夠紅了，不要再推了，常買不到…」、「已經吃掉6盒，昨天又進6盒，超好吃，感覺吃了會上癮」、「這真的超級好吃！冰箱一定會放」、「糟了 又被發現了............要趕緊去補貨了」、「噓....可以默默地吃它就好嗎?缺貨會哭哭」、「要低調 每年就進這麼幾次」、「請低調，拜託」。

(中時電子報)