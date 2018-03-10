粵菜首選！君品頤宮證實獲得《台北米其林指南2018》邀請函

頤宮中餐廳裝潢中西合璧，室內空間寬敞舒適。（圖片提供／君品酒店）

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主廚示範「火焰片皮鴨」秀，吸睛度百分百。（鄧博仁攝）
功夫菜「火焰片皮鴨」一鴨三吃，視、味覺雙重享受。（鄧博仁攝）
創意料理「宮保乾坤袋」以青蛙胃入饌，口感爽脆。（鄧博仁攝）
頤宮中餐廳行政主廚陳偉強。（圖片提供／君品酒店）
頤宮中餐廳行政主廚陳泰榮。（圖片提供／君品酒店）

首屆《台北米其林指南2018》將於本月14日問世，以創意粵菜料理著稱的台北君品酒店「頤宮中餐廳」搶先收到米其林午宴邀請函，至於獲得幾星等須待發佈會當日才會揭曉。

君品酒店公關表示，頤宮目前後場正在整修調整中，預計13日起重新開放，接受顧客訂位，米其林指南發布會當天由雙主廚共同前往。君品酒店獲得2個入場名額，目前確認由頤宮行政主廚陳偉強、陳泰榮代表入場。

說到君品酒店，17樓的頤宮中餐廳備受老饕推崇，設計師陳瑞憲以「遊園」為主題，秉持酒店法式貴族風格設計，巧妙融合中國傳統園林特色，中西合璧撞擊出全新火花。美食饗宴應同時包含美味餐點與用餐體驗，頤宮以創意粵式佳餚饗客，跟著主廚腳步翱翔美食叢林，全新體驗由此開始。

頤宮雙主廚之一的陳偉強在業界打滾超過35年，主攻傳統廣東料理，近年更以中國各大菜系為基礎，融合多年料理經驗，完美詮釋食材原始風味;另位主廚陳泰榮則擅長將粵菜搭配西式擺盤，為傳統菜擺出華美風格。

功夫菜「火焰片皮鴨」做工繁複，精選3.5公斤北京鴨為食材，腹中塞入八角、五香粉、鹽糖及特製醬料醃漬，熱水川燙後淋上鴨醋水風乾，最後放入鴨爐烘烤。火焰烤鴨秀於桌邊進行，主廚將君度橙酒順著烤鴨淋下，火焰炙烤鴨皮瞬間香氣四溢，酥脆鴨皮融入淡淡果香味，鴨肉軟嫩不柴，為店內招牌餐點。你知道青蛙胃也能入菜嗎？菜品「宮保乾坤袋」以青蛙胃入饌，經走水、汆燙等步驟去除腥味，再用乾辣椒、蔥段、宮保醬汁調味，特殊口感深獲老饕喜愛。

(中時)

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