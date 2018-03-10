安藤櫻《鎌倉》孕中演死神「好像很有趣」

2018年03月10日 18:11 時報周刊 溫博鈞

安藤櫻被稱「變色龍女優」。（取材自wikipedia）

《鎌倉物語》全台票房已突破350萬。（中影提供）

日片《鎌倉物語》，目前全台票房已突破350萬，成為今年目前最賣座的真人版日影。本片除了兩位豪華主演堺雅人及高畑充希外，飾演死神的安藤櫻也是一大亮點。

安藤櫻曾獲多座電影獎，被日媒稱為「變色龍女優」。因為全家人都在藝能圈，不想被稱為「星二代」、「演藝世家」，唸書時期便在各種餐廳打工，結果發現自己做什麼工作都做不過幾個月，而且覺得很無聊，才決定成為演員。

收到演出邀約的安藤櫻發現要飾演死神，讓她嚇了一跳，她說：「還記得當時我非常的興奮。不過，當時因為已懷有身孕，我想這樣真的可以嗎？」她認為孕婦賀爾蒙的變化，不知是否能演好死神中性的角色性格，但轉念一想又覺得好像很有趣，「在生產前最後演出的角色是死神實在是很酷。」

安藤櫻也告訴導演：「一邊懷著新生命，一邊飾演死神，不覺得很棒嗎？在這時機演這角色太好了！這就是劇名的DESTINY（命運）吧。」電影上映後，果不其然觀眾對死神的記憶度都非常高，而一些觀眾發現飾演死神的其實是一位女演員時紛紛感到吃驚，看來安藤櫻的完美演出為電影加分不少。

(時報周刊)