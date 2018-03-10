台中筏子溪迎賓廊道　正式啟用

台中市「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，台中市長林佳龍和民眾在碧草如茵的河畔野餐，感受筏子溪的自然風光。（黃國峰攝）

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台中市「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，不少民眾就在復育完成的綠草地上野餐，陽光燦爛、和風徐徐中感受筏子溪的自然風光。（黃國峰攝）
台中市「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，筏子溪整治以維持河川的多樣性為主，在高灘地上設置觀景台，讓大家可以來此賞景、散步。（黃國峰攝）
台中市「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，有樂團現場演唱助興。（黃國峰攝）
台中市「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，其中約4公尺高的「TAICHUNG」立體文字地標，已經成為打卡熱點。（黃國峰攝）

台中市府編列5千500萬改善筏子溪永春東路至台中高鐵站河岸左岸高灘地的「筏子溪迎賓廊道」10日正式啟用，台中市長林佳龍和民眾在碧草如茵的河畔野餐，感受筏子溪的自然風光，並邀請大家前來欣賞多樣的河岸風貌。

「台中市因為有水，越來越美了」台中市長林佳龍表示，從去年柳川、今年初的綠川，到現在筏子溪，大家應該越來越有感，台中與水利署合作，把高灘地變成可以親近的環境，在這裡可以觀賞到高鐵列車快速通過、溪水潺潺流過，一片綠意盎然，還有隱身其間的水鳥，從日出到夕陽各有各的美景，到了晚上燈光打在「TAICHUNG」得白色文字地標，已成為為網路打卡熱點。

林佳龍接著表示，筏子溪整治以維持河川的多樣性為主，在高灘地上設置觀景台，讓大家可以來此賞景、散步，很高興也向中央爭取到全流域的治理，預計將投入近23.4億經費辦理筏子溪整體治理，透過中央、地方攜手打造筏子溪成為台中人驕傲的世界迎賓之河。

台中市水利局長周廷彰則指出，過去中央已投入49.5億元，完成筏子溪12公里防洪治理，市府則再編列5千5百萬，改善完成筏子溪永春東路至台中高鐵站河段左岸約6公頃的高灘地，以既有河川礫石設置石籠地景藝術、濱水散步道及立體文字地標等設施。

筏子溪不僅是台中的門戶之河，也展現了河川的豐富生態資源，日出、日落、夜晚都有不同的樣貌，10日啟用後，不少民眾就在復育完成的綠草地上野餐，陽光燦爛、和風徐徐中感受筏子溪的自然風光。

(中時)

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