投書指吳釗燮提廢除《開羅宣言》？外交部鄭重澄清

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中時電子報

中國時報時論廣場10日刊登投書〈吳釗燮挑戰二戰後亞洲新秩序〉一文，指吳釗燮就職部長後，提出要廢除《開羅宣言》等語。外交部發表聲明澄清，吳釗燮部長上任迄今，並未於各種公開或私下場合，發表任何類似的言論，藉此鄭重澄清，以正視聽

外交部聲明全文：

3月10日中國時報『時論廣場』登載高雄科技大學前校長吳建國先生題為『吳釗燮挑戰二戰後亞洲新秩序』的投書。該文首段提及吳部長就職伊始，不將工作重點放在如何加強、鞏固邦交的正事上，竟然提出要廢除75年前二戰期間，由中、美、英三國元首聯合發表的『開羅宣言』........等語，實屬毫無根據、與事實不符的說法，吳部長上任迄今，不管出席各種公開或私下的場合，均未發表任何類似的言論。外交部對這種藉言論自由之名，以無中生有的方式進行污衊的做法，表示高度遺憾，藉此鄭重澄清，以正視聽。

吳部長自2月26日上任迄今，一本服務公職以來的初衷，秉持『臺灣人民為主，國家利益為先』的原則，期許自己與外交部全體同仁一起努力，落實『踏實外交』，有效鞏固外交版圖，致力擴大國際參與，並勇於爭取國人福祉，為臺灣外交創造新契機。

環顧世界各國，極少有如臺灣面臨嚴峻的國際處境者，儘管長年身處國際逆境與外力打壓，但是外交部同仁從未有絲毫抱怨，也絕對不會有片刻鬆懈，反而發揮臺灣人源源不絕的硬頸精神，繼續在國際場域上為國家發聲，為人民捍衛應有的權利。

外交部發言人 李憲章

(中時電子報)

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